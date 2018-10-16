Последняя попытка «мусорной реформы»

В Свердловской области во второй раз переносят сроки так называемой «мусорной реформы». Запуск новой системы по вывозу и переработке твердых бытовых отходов (ТБО) определен на 1 января 2019 года. Как пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ по Свердловской области, отсрочка связана с недавними изменениями в федеральном законодательстве. В ведомстве признали, что к прежней дате — 1 ноября 2018 года — в регионе никто бы не успел запустить реформу по нормативным механизмам.О переносе сроков 16 октября 2018 года на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава областного МинЖКХ Николай Смирнов.«Действительно, сначала планировалось с 1 июля. Потом был перенос на 1 ноября. Все региональные операторы были готовы. Но 23 сентября 2018 года вышло постановление правительства РФ о новом порядке утверждения и согласования территориальных схем (терсхем) размещения твердых коммунальных отходов. Кроме того, в настоящее время рассматриваются рекомендации по изменению тарифов на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Поэтому принято решение, чтобы не вносить изменения по ходу действия, функционирование начать с 1 января 2019 года», — сказал Н. Смирнов.Также глава свердловского ведомства добавил, что на перенос сроков повлияло увеличение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. В результате уже через два месяца пришлось бы индексировать тарифы и менять бюджетные сметы. В министерстве сочли, что начинать реформу в конце финансового года будет проблемно.Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, в свою очередь, отметил, что территориальные схемы размещения ТБО в регионе были приняты еще в сентябре 2016 года. Правительственное постановление от 23 сентября 2018 года полностью изменило принципы их формирования, и министерству пришлось в срочном порядке приводить документы в соответствие с федеральным законодательством.«Нам пришлось откорректировать объемы отходов, места накопления, мы изменили количество сортировочных комплексов. Все это требует времени. Кроме того, необходимо провести общественные обсуждения терсхем», — пояснил Е. Свалов.До 26 октября 2018 года свердловское минЖКХ будет принимать заявки и предложения от населения по размещению контейнерных площадок. Следует отметить, что переносить запуск новой системы вывоза ТБО в Свердловской области дальше будет некуда — 1 января 2019 года является крайним сроком, установленным правительством РФ.Примечательным элементом мусорной реформы станет распределение финансов под отраслевые проекты. На пресс-конференции Николай Смирной подтвердил информацию о создании федеральной структуры, которая будет взаимодействовать с региональными операторами.«Будет создана управляющая компания, которая будет осуществлять техническую и иную политику в этой сфере. Именно через нее будет осуществляться финансирование, в том числе за счет бюджетных средств тех или иных мероприятий», — сказал Николай Смирнов.Под иными мероприятиями подразумевается строительство мусоросортировочных комплексов. Они должны стать альтернативой мусоросжигающим заводам. Общая стоимость всех проектов составляет 20 млрд руб. К 2025 году в рамках первого этапа планируется построить комплексы в Первоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Екатеринбурге (полигон «Северный»), Талице, Асбесте и Алапаевске. Средства на строительство будут изыскиваться либо за счет поиска инвестиций, либо на основе концессионных соглашений с муниципалитетами. Все эти средства, по всей видимости, будут проходить через единую управляющую компанию.Единственным пробелом «мусорной реформы» в Свердловской области остаются тарифы. Местные операторы, которые будут работать в регионе с 1 января 2019 года, уже сдали свои предложения в Региональную энергетическую комиссию. Но назвать точную сумму все участники конференции отказались. Ожидается, что размер тарифов станет известен не раньше конца декабря 2018 года.