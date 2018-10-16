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Продажи товарной продукции ММК выросли за III квартал 2018 на 7,2%

УрБК, Магнитогорск, 16.10.2018. Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за III квартал 2018 года составили 3 052 тыс. т, увеличившись к уровню прошлого квартала на 7,2%. Такие данные содержатся в опубликованных операционных результатах на сайте компании.



По Группе ММК продажи продукции HVA за III квартал 2018 года составили 1 351 тыс. т (-2,1% ко II кв. 2017 года). Доля такой продукции в общем объеме реализации составила 44,3%. Производство угольного концентрата ММК-Уголь за III квартал 2018 года составило 808 тыс. т, увеличившись на 8,3% к уровню прошлого квартала.



Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 9 мес. 2018 года составило 2 220 тыс. т, увеличившись на 13,0% к уровню прошлого года.



Рост производства чугуна за III квартал 2018 года к уровню прошлого квартала составил 15,2% и связан с завершением планового ремонта доменной печи № 1 в конце прошлого квартала и ее выходом на полную мощность. Рост производства чугуна и завершение планового ремонта кислородного конвертера позволили нарастить выплавку стали на 11,5% к уровню прошлого квартала.



Объемы реализации выпускаемой продукции на внутренний рынок повысились на 2,7%, до 2,339 млн т, а доля внутренних продаж составила при этом 77,8% против 82,5% кварталом ранее. Отгрузка на экспорт выросла в прошлом квартале на 38%, до 667 тыс. т на фоне благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.



Планируя IV квартал 2018 года, менеджмент компании ожидает, что на объемы реализации и цены товарной продукции будут оказывать давление фактор сезонного замедления деловой активности на внутреннем рынке и продолжающаяся коррекция мировых цен на сталь. Данные негативные факторы будут компенсироваться ростом операционной эффективности компании на фоне завершения всех плановых ремонтов оборудования и снижения себестоимости выплавки стали (рост доли чугуна в шихте).

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