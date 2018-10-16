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Транспортную реформу вынесут на рассмотрение Екатеринбургской гордумы в 2019 году

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Вопрос о проведении транспортной реформы будет вынесен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы (ЕГД) в 2019 году. Об этом на очередном заседании ЕГД объявил глава города Александр Высокинский.



«В следующем году нам с вами нужно взяться за решение глобальных проблем. Первое, что мы будем вносить. Это обсуждение реформы транспорта, что нам с вами делать. Сегодня все расчеты готовы. Это будут наши с вами решения», — сказал А. Высокинский.



Напомним, первоначально администрация Екатеринбурга планировала запустить транспортную реформу с 1 июля 2017 года. Ее основой являлась новая маршрутная схема движения общественного транспорта. Авторы реформы предлагали в разы сократить количество маршрутов и ввести пересадочную систему. Это позволило бы сократить расходы ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ).



После массовых протестов горожан сроки запуска маршрутной сети были перенесены на 1 июля 2019 года. Администрация города разбила транспортную реформу на этапы. В рамках изменений было объявлено о слиянии ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ.

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