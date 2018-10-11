Статьи
Кэш не берется
11 октябрь 2018 (15:52)
Организация «Кэшбери», имеющая, по данным ЦБ РФ, признаки финансовой пирамиды, по мнению экспертов, стоит на пороге краха. Компания приостановила как реальные выплаты своим клиентам, так и виртуальное начисление ежедневных процентов. После заявления представителя Банка России Валерия Ляха о подозрениях регулятора в отношении «Кэшбери», ее руководители усилили свою PR-деятельность, выпустив серию новых видеороликов. Но клиенты начинают сомневаться и требовать выплат, которые компания заморозила до 12 октября.
По данным директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, клиентами «Кэшбери» в России являются несколько десятков тысяч человек. Соответственно, ущерб от закрытия компании составит несколько сотен миллионов рублей. Учитывая, что компании на правах собственности ничего не принадлежит, компенсировать потери за счет продажи активов не получится.
Стоит отметить, что у клиента «Кэшбери» в принципе нет возможности что-то требовать у компании. Согласно договору, она предоставляет только «платформу» для обмена средств, причем безвозмездно. Если клиент захочет вернуть деньги, ему придется обращаться к тем физлицам, на чьи карты переводились деньги. Поскольку формально «платформа» бесплатная, то и обращение в Роспотребнадзор не поможет, так как к безвозмездным услугам не применяется законодательство о защите прав потребителей.
В конце сентября 2018 года СМИ и надзорные органы обратили внимание на деятельность «Кэшбери». УрБК уже писал об этом.
После этого компания усилила свою PR-активность, начав выпускать по одному видеоролику в день на своем Youtube-канале. В первую очередь вышел ответ от главы холдинга «Кэшбери» Артура Варданяна, который назывался «Выше нос, партнеры!». В нем он назвал все негативные публикации в СМИ проплаченными провокациями, а говоря о высокодоходном заработке компании, в очередной раз упомянул микрозаймы.
Действительно, на сайте компании указан партнер по работе с микрозаймами — микрокредитная компания «Варшава», которая еще пока зарегистрирована в реестре МКК Банка России. Но, во-первых, еще месяц назад такими партнерами были МКК «Хризолит» и «Сардоникс», и их исключили из списка «за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России». А, во-вторых, согласно информации на сайте «Варшавы», займы она временно не выдает. Если кредитование — это источник дохода для «Кэшбери», то сейчас он очевидно не работает.
По мнению экспертов, партнерство с МКК, разговоры о блокчейне и собственной криптовалюте — это дымовая завеса, призванная создать видимость активной деятельности. Клиентам «Кэшбери», которых теперь А. Варданян стал называть «партнерами», активно доносят информацию о происках конкурентов, стремящихся задавить «перспективный бизнес».
При этом пиарщики «Кэшбери» не стесняются сравнивать свою организацию с банками. Они даже придумали специальный рейтинг, в котором увязаны такие непохожие типы организаций — по количеству запросов в поисковике. В нем «Кэшбери» на 5 месте после Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и банка Тинькофф.
Но несмотря на еще более усилившуюся рекламу, по сравнению с летом 2018 года, денег у организации перестало хватать на выплаты. Сначала компания решила привлечь новых клиентов на еще более невероятные условия, выпустив новые продукты, в частности, «Рост» (100 дней, 1,7% дохода в сутки). А затем и совсем приостановила выплаты, о чем стало известно из сообщений клиентов «Кэшбери» в социальных сетях.
«Из-за загруженности сайта (а именно сервиса вывода средств) идёт продление процедуры вывода средств, до 23.59 (время московское) пятницы. Это относится только к выводу, заказанному на прошлой неделе. В течение этого времени ожидайте поступления средств на указанные вами реквизиты. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Огромная просьба принять эту информацию и не загружать дополнительными вопросами чат. Вопросов по данной теме очень много от инвесторов. Надеемся на ваше понимание», — написано в диалоговом окне чата поддержки сайта «Кэшбери».
В комментариях в официальной группе «Кэшбери» во «Вконтакте» некоторые пользователи пишут, что заказали вывод средств уже 5 дней назад и до сих пор не получили денег.
В сообщениях от имени пользователей, которые защищают «организацию», активно распространяется версия, что деньги задерживает Сбербанк, опасаясь конкуренции со стороны «Кэшбери». По мнению экспертов, это очередная словесная манипуляция организаторов этого бизнеса, которые стремятся отложить во времени неизбежный крах.
«Затухает крупномасштабная деятельность по привлечению новых клиентов, то есть, вероятно, прекратятся и выплаты. Но это не означает, что у «Кэшбери» не может быть каких-либо новых «реинкарнаций». Например, «Кэшбери-коин». Раздел, описывающий этот продукт, исчез с сайта компании, что может означать, что его выводят из-под репутационного удара и хотят использовать в дальнейшем как новый проект по выманиванию денег населения», — рассказал УрБК управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Дополнительным сигналом может быть то, что компания отменила запланированную встречу с клиентами в Тамбове.
«На прошлой неделе в этой группе было объявление, что в Тамбове приглашают на встречу. Но позже в комментариях к посту люди начали писать, что ждут в кафе, администрация и работники кафе не в курсе о планируемом мероприятии, так все и разошлись. А пост потом удалили совсем, по крайней мере, я его найти в выходные эти уже здесь не могла. И в Москве 14 должно быть мероприятие, на платформе о нем говорилось. Но билеты на него не продают, а уже 11 число. И рекламы о нем на стене группы тоже нет. Значит, и его не будет», — пишет пользователь Наталья Глухих.
Учитывая, что срок размещения денег в «Кэшбери» составляет 400 дней, вероятно, пришло время выплачивать тем, кто вступил в организацию в 2017 году. И поскольку таких клиентов уже достаточно много, а приток новых приостановился из-за сообщения ЦБ РФ и публикаций в СМИ, организация стоит на пороге вероятного краха. Хотя в соцсетях еще довольно много людей, стремящихся восстановить репутацию компании.
Активность группы пользователей, защищающих «Кэшбери» в интернете, понятна. Они не смогут получить своих денег, если не привлекут новых клиентов в организацию. Но эксперты не рекомендуют этим заниматься.
«Активистам, менеджерам «Кэшбери» следует иметь в виду, что пропаганда финансовой пирамиды, а уж тем более организация мероприятий по ее продвижению, чреваты административной и уголовной ответственностью (статьи 172.2 УК РФ и 14.62 КоАП)», — отметил Марат Сафиулин.
По его мнению, всем, кто считает себя пострадавшим от деятельности «Кэшбери», необходимо обратиться в правоохранительные органы и подробно описать произошедшее. Это заявление пополнит поток обращений и даст возможность объединить все жалобы в рамках одного расследования. Надо понимать, что у пострадавших людей вся надежда только на правоохранительные органы и возврат денег по итогам уголовного дела. Потому что сама компания денег уже не вернет.
По данным директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, клиентами «Кэшбери» в России являются несколько десятков тысяч человек. Соответственно, ущерб от закрытия компании составит несколько сотен миллионов рублей. Учитывая, что компании на правах собственности ничего не принадлежит, компенсировать потери за счет продажи активов не получится.
Стоит отметить, что у клиента «Кэшбери» в принципе нет возможности что-то требовать у компании. Согласно договору, она предоставляет только «платформу» для обмена средств, причем безвозмездно. Если клиент захочет вернуть деньги, ему придется обращаться к тем физлицам, на чьи карты переводились деньги. Поскольку формально «платформа» бесплатная, то и обращение в Роспотребнадзор не поможет, так как к безвозмездным услугам не применяется законодательство о защите прав потребителей.
В конце сентября 2018 года СМИ и надзорные органы обратили внимание на деятельность «Кэшбери». УрБК уже писал об этом.
После этого компания усилила свою PR-активность, начав выпускать по одному видеоролику в день на своем Youtube-канале. В первую очередь вышел ответ от главы холдинга «Кэшбери» Артура Варданяна, который назывался «Выше нос, партнеры!». В нем он назвал все негативные публикации в СМИ проплаченными провокациями, а говоря о высокодоходном заработке компании, в очередной раз упомянул микрозаймы.
Действительно, на сайте компании указан партнер по работе с микрозаймами — микрокредитная компания «Варшава», которая еще пока зарегистрирована в реестре МКК Банка России. Но, во-первых, еще месяц назад такими партнерами были МКК «Хризолит» и «Сардоникс», и их исключили из списка «за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России». А, во-вторых, согласно информации на сайте «Варшавы», займы она временно не выдает. Если кредитование — это источник дохода для «Кэшбери», то сейчас он очевидно не работает.
По мнению экспертов, партнерство с МКК, разговоры о блокчейне и собственной криптовалюте — это дымовая завеса, призванная создать видимость активной деятельности. Клиентам «Кэшбери», которых теперь А. Варданян стал называть «партнерами», активно доносят информацию о происках конкурентов, стремящихся задавить «перспективный бизнес».
При этом пиарщики «Кэшбери» не стесняются сравнивать свою организацию с банками. Они даже придумали специальный рейтинг, в котором увязаны такие непохожие типы организаций — по количеству запросов в поисковике. В нем «Кэшбери» на 5 месте после Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и банка Тинькофф.
Но несмотря на еще более усилившуюся рекламу, по сравнению с летом 2018 года, денег у организации перестало хватать на выплаты. Сначала компания решила привлечь новых клиентов на еще более невероятные условия, выпустив новые продукты, в частности, «Рост» (100 дней, 1,7% дохода в сутки). А затем и совсем приостановила выплаты, о чем стало известно из сообщений клиентов «Кэшбери» в социальных сетях.
«Из-за загруженности сайта (а именно сервиса вывода средств) идёт продление процедуры вывода средств, до 23.59 (время московское) пятницы. Это относится только к выводу, заказанному на прошлой неделе. В течение этого времени ожидайте поступления средств на указанные вами реквизиты. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Огромная просьба принять эту информацию и не загружать дополнительными вопросами чат. Вопросов по данной теме очень много от инвесторов. Надеемся на ваше понимание», — написано в диалоговом окне чата поддержки сайта «Кэшбери».
В комментариях в официальной группе «Кэшбери» во «Вконтакте» некоторые пользователи пишут, что заказали вывод средств уже 5 дней назад и до сих пор не получили денег.
В сообщениях от имени пользователей, которые защищают «организацию», активно распространяется версия, что деньги задерживает Сбербанк, опасаясь конкуренции со стороны «Кэшбери». По мнению экспертов, это очередная словесная манипуляция организаторов этого бизнеса, которые стремятся отложить во времени неизбежный крах.
«Затухает крупномасштабная деятельность по привлечению новых клиентов, то есть, вероятно, прекратятся и выплаты. Но это не означает, что у «Кэшбери» не может быть каких-либо новых «реинкарнаций». Например, «Кэшбери-коин». Раздел, описывающий этот продукт, исчез с сайта компании, что может означать, что его выводят из-под репутационного удара и хотят использовать в дальнейшем как новый проект по выманиванию денег населения», — рассказал УрБК управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Дополнительным сигналом может быть то, что компания отменила запланированную встречу с клиентами в Тамбове.
«На прошлой неделе в этой группе было объявление, что в Тамбове приглашают на встречу. Но позже в комментариях к посту люди начали писать, что ждут в кафе, администрация и работники кафе не в курсе о планируемом мероприятии, так все и разошлись. А пост потом удалили совсем, по крайней мере, я его найти в выходные эти уже здесь не могла. И в Москве 14 должно быть мероприятие, на платформе о нем говорилось. Но билеты на него не продают, а уже 11 число. И рекламы о нем на стене группы тоже нет. Значит, и его не будет», — пишет пользователь Наталья Глухих.
Учитывая, что срок размещения денег в «Кэшбери» составляет 400 дней, вероятно, пришло время выплачивать тем, кто вступил в организацию в 2017 году. И поскольку таких клиентов уже достаточно много, а приток новых приостановился из-за сообщения ЦБ РФ и публикаций в СМИ, организация стоит на пороге вероятного краха. Хотя в соцсетях еще довольно много людей, стремящихся восстановить репутацию компании.
Активность группы пользователей, защищающих «Кэшбери» в интернете, понятна. Они не смогут получить своих денег, если не привлекут новых клиентов в организацию. Но эксперты не рекомендуют этим заниматься.
«Активистам, менеджерам «Кэшбери» следует иметь в виду, что пропаганда финансовой пирамиды, а уж тем более организация мероприятий по ее продвижению, чреваты административной и уголовной ответственностью (статьи 172.2 УК РФ и 14.62 КоАП)», — отметил Марат Сафиулин.
По его мнению, всем, кто считает себя пострадавшим от деятельности «Кэшбери», необходимо обратиться в правоохранительные органы и подробно описать произошедшее. Это заявление пополнит поток обращений и даст возможность объединить все жалобы в рамках одного расследования. Надо понимать, что у пострадавших людей вся надежда только на правоохранительные органы и возврат денег по итогам уголовного дела. Потому что сама компания денег уже не вернет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать