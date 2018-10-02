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Выставка Expotravel-2018 пройдет в екатеринбургском Ельцин Центре
2 октябрь 2018 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В Екатеринбурге на площадке Президентского центра Б. Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3) 5-6 октября состоится международная туристическая выставка Expotravel-2018.
Как сообщают организаторы мероприятия, деловая программа выставки будет состоять из воркшопов, конференций и круглых столов на актуальные темы в туристической среде, где спикерами выступят известные специалисты туристического бизнеса и органов власти федерального и регионального уровней.
Ключевым деловым мероприятием станет ежегодный Уральский туристский конвент, организатором которого является Уральская Ассоциация туризма (УАТ). Он пройдет в формате панельной дискуссии, посвященной актуальным вопросам турбизнеса, новым тенденциям и подведению предварительных итогов года.
На вставке будут представлены актуальные предложения и презентации турпродукта от турагентств и туроператоров России, ближнего и дальнего зарубежья, а также национальных офисов и регионов РФ, авиакомпаний и отелей.
Как сообщают организаторы мероприятия, деловая программа выставки будет состоять из воркшопов, конференций и круглых столов на актуальные темы в туристической среде, где спикерами выступят известные специалисты туристического бизнеса и органов власти федерального и регионального уровней.
Ключевым деловым мероприятием станет ежегодный Уральский туристский конвент, организатором которого является Уральская Ассоциация туризма (УАТ). Он пройдет в формате панельной дискуссии, посвященной актуальным вопросам турбизнеса, новым тенденциям и подведению предварительных итогов года.
На вставке будут представлены актуальные предложения и презентации турпродукта от турагентств и туроператоров России, ближнего и дальнего зарубежья, а также национальных офисов и регионов РФ, авиакомпаний и отелей.
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