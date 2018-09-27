«Уральский Рабочий»: Создали больше самолетов, эскалаторов и вагонов: промышленность Свердловской области наращивает объемы производства

По итогам января-августа 2018 года индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 108,9% к уровню соответствующего периода прошлого года.Несколько отраслей особенно отличились — производство турбин в январе-августе 2018 года увеличилось в 1,9 раза к уровню января-августа 2017 года, автопогрузчиков — в 1,8 раза, экскаваторов — в 1,6 раза, гражданских самолетов — в 1,5 раза, пассажирских железнодорожных вагонов — в 1,3 раза.В пищевой промышленности тоже отмечен рост, в металлургии объемы производства продукции выросли на 1,5% к уровню января-августа 2017 года. В области стали создавать больше неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий.«Стабильному росту промышленного комплекса региона, в том числе, способствует реализация мероприятий программы «Пятилетка развития», направленных на стимулирование инновационного развития промышленности и производства высокотехнологичной продукции», — заявил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской области в январе-августе 2018 года составил 1457,4 миллиарда рублей, или 114% к уровню января-августа 2017 года в действующих ценах.