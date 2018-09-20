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Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2019-2021 годы

УрБК, Москва, 20.09.2018. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Об этом пишет «Прайм».



«Кабинет министров на заседании в четверг рассматривал проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ предусматривает профицит в 2019 году в 1,885 трлн руб., или 1,8% ВВП, в 2020 году — 1,183 трлн руб. или 1,1% ВВП, в 2021 году — 0,9 трлн руб., или 0,8% ВВП.



Как сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума может рассмотреть в I чтении проекты федерального бюджета РФ на 2019-2021 годы и бюджетов соцфондов 24 октября.



«Мы проработали вопрос предварительно, но, скорее всего, также вынесем на рассмотрение совета (Госдумы) о графике рассмотрения федеральных законов о бюджете на 2019, 2020 и 2021 годы. В рамках этого мы будем предлагать рассмотреть проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, бюджет Пенсионного фонда, фонда соцстрахования и федерального фонда обязательного медицинского страхования 24 октября», — сказал Володин.



По его словам, нижняя палата может рассмотреть проект бюджета на 2019-2021 годы во 2 и 3 чтении 14 и 20 ноября соответственно.

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