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Взнос за капремонт многоквартирных домов в Свердловской области со следующего года увеличится на 4%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Размер минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества для собственников помещений в многоквартирных домах Среднего Урала с 1 января 2019 года вырастет на 4% и составит 9 руб. 36 коп. с 1 кв. метра. Соответствующее решение 20 сентября приняло правительство Свердловской области.



«Одним из главных показателей при расчете минимального взноса на капремонт является его доступность для населения. С учетом этого, и невзирая на непростую ситуацию в экономике, действовавшая на протяжении двух лет в неизменном виде величина поднимется в пределах прогнозируемого на 2019 год индекса инфляции и составит 9 руб. 36 коп. Это даст региону возможность не сдвигать ремонт включенных в программу домов на более поздние периоды, и главное, обеспечит своевременное финансирование и выполнение того объема работ, который по ним был заявлен изначально», — пояснил глава МинЖКХ региона Николай Смирнов.



В соответствии с действующим законодательством переоценка минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производится в течение всего срока действия региональной программы капремонта и осуществляется ежегодно. Действующий тариф — 9 руб. с 1 кв. м.

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