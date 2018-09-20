«Уральский Рабочий»: GRAND EXPO-URAL: новейшие разработки в лесопереработке демонстрируют 12 государств мира

Демонстрация проходит в рамках выставки GRAND EXPO-URAL. Мероприятие открыл сегодня первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Он отметил, что способствует решению задач, обозначенных главой региона Евгением Куйвашевым на пятилетнюю перспективу.«На выставке собрано более 200 экспонентов, представители 12 государств, 37 городов Российской Федерации. Представлены передовые технологии, продукция и оборудование в таких отраслях, как лесопереработка, производство мебели, водоподготовка и переработка отходов. Значительно расширена деловая программа, где большой блок посвящен обсуждению экологических вопросов. Все эти направления являются важной составляющей программы губернатора «Пятилетка развития», — сказал Алексей Орлов.По словам Алексея Орлова, особого внимания заслуживает выставка «Леспром-Урал». В регионе реализуется несколько крупных проектов в области освоения лесов, что способствует развитию отдаленных территорий и созданию новых рабочих мест.