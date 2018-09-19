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В Кольцово задержан пассажир рейса Анталия — Екатеринбург с партией одежды весом 56 кг

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира рейса Анталия — Екатеринбург, который попытался провезти 56 кг одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Незадекларированный товар был упакован в четыре большие сумки. При досмотре выяснилось, что пассажир пытался провезти новые вещи, промаркированные лейблами известных брендов. Предполагается, что товар может иметь признаки контрафакта.



В своем объяснении мужчина пояснил, что он уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью. Вещи из Анталии он вез для своего магазина в Перми.



Предпринимателю грозит крупный денежный штраф с возможной конфискацией всей партии.

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