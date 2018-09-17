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«Уральский Рабочий»: Общественная палата области знакомится с коллегами из муниципалитетов в зале Свободы
17 сентябрь 2018 (09:42)
Встреча с символическим названием DEMOKRATEA состоялась накануне Международного дня демократии, который ежегодно отмечается 15 сентября.
В Ельцин-центр, в зал Свободы были приглашены члены нового состава Общественной палаты Свердловской области и руководители общественных палат муниципальных образований региона.
Председатель Общественной палаты Александр Левин познакомил участников встречи с новым руководством организации. После чего была организована работа секций по управленческим округам. Участники встречи поделились опытом взаимодействия с органами власти, дали напутствия в работе, обменялись контактами.
Общественная палата Свердловской области также приняла решение о выходе из нее Анастасии Немец и Сергея Воронина. Как сообщил Александр Левин, они написали заявления о досрочном сложении полномочий. «Снять полномочия с них нужно, чтобы они могли приступить к работе в качестве избранных депутатов думы Екатеринбурга от «Единой России», - отметил Левин.
Кто займет места Немец и Воронина в общественной палате, пока неизвестно. Новые кандидатуры должен будет озвучить губернатор Евгений Куйвашев.
В Ельцин-центр, в зал Свободы были приглашены члены нового состава Общественной палаты Свердловской области и руководители общественных палат муниципальных образований региона.
Председатель Общественной палаты Александр Левин познакомил участников встречи с новым руководством организации. После чего была организована работа секций по управленческим округам. Участники встречи поделились опытом взаимодействия с органами власти, дали напутствия в работе, обменялись контактами.
Общественная палата Свердловской области также приняла решение о выходе из нее Анастасии Немец и Сергея Воронина. Как сообщил Александр Левин, они написали заявления о досрочном сложении полномочий. «Снять полномочия с них нужно, чтобы они могли приступить к работе в качестве избранных депутатов думы Екатеринбурга от «Единой России», - отметил Левин.
Кто займет места Немец и Воронина в общественной палате, пока неизвестно. Новые кандидатуры должен будет озвучить губернатор Евгений Куйвашев.
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