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Подписано постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге
12 сентябрь 2018 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о начале отопительного сезона 2018-2019 годов. Подача тепла начнется с 17 сентября 2018 года, сообщается на сайте муниципалитета.
Эта работа займет несколько дней и будет проводиться поэтапно. В первую очередь теплом будут обеспечены детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социально-культурного назначения. Полностью во всех городских объектах отопление будет включено до 1 октября.
Эта работа займет несколько дней и будет проводиться поэтапно. В первую очередь теплом будут обеспечены детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социально-культурного назначения. Полностью во всех городских объектах отопление будет включено до 1 октября.
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