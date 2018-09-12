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Подписано постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о начале отопительного сезона 2018-2019 годов. Подача тепла начнется с 17 сентября 2018 года, сообщается на сайте муниципалитета.



Эта работа займет несколько дней и будет проводиться поэтапно. В первую очередь теплом будут обеспечены детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социально-культурного назначения. Полностью во всех городских объектах отопление будет включено до 1 октября.

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