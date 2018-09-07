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В Екатеринбурге проведут публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения

7 сентябрь 2018 (15:10)

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге проведут публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.

«Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 14 сентября 2018 года в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 339», — говорится в документе.

При подготовке к мероприятию о нем планируется известить теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.

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