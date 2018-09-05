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Дорогу к вузу закрывают
5 сентябрь 2018 (16:57)
В Екатеринбурге 5 сентября 2018 года подвели итоги приемной кампании в вузы. Представители крупнейших университетов отчитались о том, что в городе и Свердловской области в целом преодолена «демографическая яма». Однако от увеличения числа абитуриентов бюджетных мест в вузах больше не стало. При этом единственным критерием, по которому судят о качестве будущих специалистов, остаются результаты ЕГЭ. Вместе с тем наметилась тенденция к увеличению бюджетных мест в профессиональных училищах и техникумах.
Практически все представители крупных вузов в Екатеринбурге по итогам приемной кампании отметили увеличение конкуренции среди абитуриентов. Вследствие этого в высших учебных заведениях вырос средний балл ЕГЭ, который необходим выпускнику школы для поступления.
Проректор Уральского государственного экономического университета по учебной работе Сергей Рогожин заявил, что увеличение конкурентности и среднего балла является следствием «преодоления демографической ямы».
Однако общее число бюджетных мест в уральских вузах практически не изменилось. По словам главы отдела профобразования и государственного задания минобразования Свердловской области Михаила Корягина, в 2018 году высшие учебные заведения смогли принять бесплатно не более 11 тыс. 271 человека. Это оказалось сопоставимо с цифрами прошлого года.
При этом М. Корягин указал на то, что популярность экономических направлений и юриспруденции среди абитуриентов «уходят в прошлое», поскольку спрос на эти специальности падает. Вместе с тем представитель министерства указал, что за последние два года в Екатеринбурге закрылось несколько вузов, которые готовили юристов и экономистов. Вдобавок непрофильные университеты начали закрывать факультеты. Таким образом, у абитуриентов фактически сузилось пространство для маневра.
Также отмечается другая тенденция — уральские абитуриенты начали отказываться от практики подавать документы на поступление в несколько вузов. Тем не менее таких случаев в УрФУ, УрГЭУ, Уральском государственном медицинском университете, Уральском государственном педагогическом университете насчитали немного по сравнению с предыдущими годами.
Прежними в прошедшей кампании остаются только критерии качества, по которым отбирают студентов — результат ЕГЭ.
«По-другому это пока не измерить», — пояснил начальник отдела профобразования и государственного задания минобразования Свердловской области.
Вместе с тем Сергей Рогожин добавил, что ЕГЭ не является «стопроцентным и объективным способом изменения качества». Однако других способов измерения качества абитуриентов у вузов к настоящему времени нет.
Не смущает представителей системы образования и высокая доля «отсева» студентов с первых курсов, в том числе — поступивших с достаточно высокими баллами.
«Бывает, что человек, имеющий высокие баллы, не выдерживает, не втягивается в учебный процесс в вузе», — пояснил М. Корягин, отметив, что каждый случай следует исследовать в индивидуальном порядке.
Также представители вузов ничего не упомянули о продолжающейся оптимизации самих университетов, которая началась с УрФУ и УрГЭУ и постепенно распространяется на другие учебные заведения. В первую очередь так и осталось непонятным, каким образом студенты должны перестраиваться под регулярно меняющиеся правила.
В частности, ответственный секретарь приемной комиссии УГМУ Марина Уфимцева и вовсе отказалась давать развернутый ответ о судьбе будущих специалистов после масштабной оптимизации в вузе. Как ранее писал УрБК, в медицинском университете 46 кафедр сократили до 21.
«Мы бездумно это решение не принимали», — прокомментировала оптимизацию М. Уфимцева, отказавшись обосновывать реформу.
Примечательно, что с набором новых студентов в техникумы и профессиональные училища наблюдается иная ситуация. По словам М. Корягина, число бюджетных мест в этих заведениях выросло. Количество поступивших в 2018 году возросло на 300 человек по сравнению с итогами прошлого года. Общее число бесплатных мест в техникумах и колледжах составило 20 тыс. 145. Следует также отметить, что 15% от общего числа новых студентов составили выпускники 11 классов.
Таким образом, если посмотреть на картину в целом, то наблюдается отдельная тенденция по перенаправлению потоков выпускников школ из вузов в более простые по уровню учебные заведения.
Практически все представители крупных вузов в Екатеринбурге по итогам приемной кампании отметили увеличение конкуренции среди абитуриентов. Вследствие этого в высших учебных заведениях вырос средний балл ЕГЭ, который необходим выпускнику школы для поступления.
Проректор Уральского государственного экономического университета по учебной работе Сергей Рогожин заявил, что увеличение конкурентности и среднего балла является следствием «преодоления демографической ямы».
Однако общее число бюджетных мест в уральских вузах практически не изменилось. По словам главы отдела профобразования и государственного задания минобразования Свердловской области Михаила Корягина, в 2018 году высшие учебные заведения смогли принять бесплатно не более 11 тыс. 271 человека. Это оказалось сопоставимо с цифрами прошлого года.
При этом М. Корягин указал на то, что популярность экономических направлений и юриспруденции среди абитуриентов «уходят в прошлое», поскольку спрос на эти специальности падает. Вместе с тем представитель министерства указал, что за последние два года в Екатеринбурге закрылось несколько вузов, которые готовили юристов и экономистов. Вдобавок непрофильные университеты начали закрывать факультеты. Таким образом, у абитуриентов фактически сузилось пространство для маневра.
Также отмечается другая тенденция — уральские абитуриенты начали отказываться от практики подавать документы на поступление в несколько вузов. Тем не менее таких случаев в УрФУ, УрГЭУ, Уральском государственном медицинском университете, Уральском государственном педагогическом университете насчитали немного по сравнению с предыдущими годами.
Прежними в прошедшей кампании остаются только критерии качества, по которым отбирают студентов — результат ЕГЭ.
«По-другому это пока не измерить», — пояснил начальник отдела профобразования и государственного задания минобразования Свердловской области.
Вместе с тем Сергей Рогожин добавил, что ЕГЭ не является «стопроцентным и объективным способом изменения качества». Однако других способов измерения качества абитуриентов у вузов к настоящему времени нет.
Не смущает представителей системы образования и высокая доля «отсева» студентов с первых курсов, в том числе — поступивших с достаточно высокими баллами.
«Бывает, что человек, имеющий высокие баллы, не выдерживает, не втягивается в учебный процесс в вузе», — пояснил М. Корягин, отметив, что каждый случай следует исследовать в индивидуальном порядке.
Также представители вузов ничего не упомянули о продолжающейся оптимизации самих университетов, которая началась с УрФУ и УрГЭУ и постепенно распространяется на другие учебные заведения. В первую очередь так и осталось непонятным, каким образом студенты должны перестраиваться под регулярно меняющиеся правила.
В частности, ответственный секретарь приемной комиссии УГМУ Марина Уфимцева и вовсе отказалась давать развернутый ответ о судьбе будущих специалистов после масштабной оптимизации в вузе. Как ранее писал УрБК, в медицинском университете 46 кафедр сократили до 21.
«Мы бездумно это решение не принимали», — прокомментировала оптимизацию М. Уфимцева, отказавшись обосновывать реформу.
Примечательно, что с набором новых студентов в техникумы и профессиональные училища наблюдается иная ситуация. По словам М. Корягина, число бюджетных мест в этих заведениях выросло. Количество поступивших в 2018 году возросло на 300 человек по сравнению с итогами прошлого года. Общее число бесплатных мест в техникумах и колледжах составило 20 тыс. 145. Следует также отметить, что 15% от общего числа новых студентов составили выпускники 11 классов.
Таким образом, если посмотреть на картину в целом, то наблюдается отдельная тенденция по перенаправлению потоков выпускников школ из вузов в более простые по уровню учебные заведения.
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