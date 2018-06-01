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По стопам УрФУ
1 июнь 2018 (16:32)
Оптимизация системы здравоохранения, запущенная в Свердловской области несколько лет назад, дошла до уровня подготовки будущих врачей. Руководство Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) приняло решение о сокращении кафедр в два раза. Реорганизация коснулась узкопрофильных направлений вуза — они просто исчезли. Преподаватели УГМУ считают, что после такой оптимизации университет будет выпускать специалистов, уровень подготовки которых мало чем будет отличаться от фельдшеров.
Универсальный врач
Решение о сокращении кафедр в УГМУ было принято 18 мая 2018 года на заседании ученого совета. С идеей о реорганизации, как следует из протокола, выступила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
По ее проекту, 46 кафедр следует сократить до 21 путем слияния подразделений. Так, офтальмологию О. Ковтун предложила объединить с травматологией и ортопедией, кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета с сердечно-сосудистой хирургией. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию предлагалось соединить с онкологией и лучевой диагностикой. Кафедру хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ректор вуза решила соединить с оториноларингологией.
В одно целое в проекте ректора должны слиться стоматология общей практики, терапевтическая стоматология, а также пропедевтика и физиотерапия стоматологических заболеваний.
Основание и логика такого объединения в протоколе не объясняется. Предложенная схема была принята практически единогласно — из 46 членов ученого совета «за» реорганизацию проголосовали 45 участников.
«Это — катастрофа»
Как стало известно УрБК, решение ученого совета к настоящему времени донесли до всех преподавателей Уральского государственного медуниверситета. Однако профессорско-преподавательскому составу (ППС) никто не объяснил, как в новых условиях будет проходить образовательный процесс. Сама логика слияния узкопрофильных кафедр сотрудникам вуза также непонятна.
В целом в УГМУ, как признаются сотрудники, ожидали реформ. Одним из предвестников грядущей оптимизации стала отмена интернатуры в 2017 году. Но в университете никто не ожидал, что преобразование будет именно в такой форме.
«Это катастрофа, потому как любое объединение — это сокращение кадров под лозунгом «оптимизации». Как мне известно, «сверху» был дан приказ о сокращении бюджета. После этого решили начать сокращение с заведующими кафедрами. Но теперь никто не понимает, как все будет работать из-за этих казуистических соединений», — рассказал корреспонденту УрБК на условиях анонимности один из преподавателей УГМУ.
По его словам, на сокращениях ставок завкафедр руководство вуза не остановится. Уже известно, что ректорат начал переводить сотрудников на работу по контракту.
«Теперь исключительно ректор будет решать, кому работать, а кому уходить. В коллективе уже настроились на то, что увольнять в первую очередь будут тех, кто достиг пенсионного возраста. Скинут балласт — получат экономию ставок. Кафедра одна, состав урезан, дисциплины две», — отметил собеседник УрБК.
Таким образом, Уральский государственный медуниверситет в настоящее время переживает то же, что в 2015 году УрФУ. Напомним, что три года назад в этом вузе также начали проводить масштабную оптимизацию, которая свелась к сокращению 700 ставок. Основанием для проведения реорганизации также стало сокращение финансирования.
Однако в случае с УГМУ парадокс заключается в том, что медицинский вуз на протяжении нескольких лет испытывает кадровый голод. Как отмечает другой сотрудник университета, на некоторые узкопрофильные направления достаточно сложно найти специалиста.
«Теперь получается, что раз нет кафедры, нет проблемы. Пожалуй, только этим можно объяснить слияние несовместимых по логике кафедр», — считает сотрудник вуза.
Как полагают в профессорско-преподавательском составе медуниверситета, последствия такой оптимизации будут такими же, как в УрФУ: многократное увеличение нагрузки на сотрудников и ухудшение качества образования. Некоторые сотрудники и вовсе полагают, что после реформы УГМУ будет выпускать студентов, чьи познания будут чуть выше, чем у фельдшера.
Ректор-оптимизатор
Саму реформу подготовила, по всей видимости, Ольга Ковтун, которая возглавила УГМУ относительно недавно — с 22 ноября 2017 года. До этого с июля 2015 года по 31 августа 2017 года она проработала министром здравоохранения Пермского края. Вместе с тем карьеру в медицинской отрасли О. Ковтун начинала в Свердловской области.
Населению, в том числе медицинскому сообществу соседнего региона глава краевого Минздрава запомнилась оптимизациями. В октябре 2015 года министерство под руководством О. Ковтун начало массово расторгать контракты с главврачами подведомственных больниц. В том же месяце пермский минздрав попытался закрыть в регионе молочные кухни, предложив выдавать вместо натурального продукта сухие смеси. Это решение было опротестовано прокуратурой. В феврале 2016 года ведомство Ольги Ковтун попыталось снова оптимизировать молочные кухни.
В итоге уже с марта 2016 года в регионе начали проходить массовые акции протеста за отставку О. Ковтун. Через год она все-таки покинула министерство.
По всей видимости, из-за наличия опыта в оптимизации и системе здравоохранения новому ректору УГМУ и было поручено провести вузовскую реформу.
Фотография с сайта Уральского государственного медицинского университета
Универсальный врач
Решение о сокращении кафедр в УГМУ было принято 18 мая 2018 года на заседании ученого совета. С идеей о реорганизации, как следует из протокола, выступила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
По ее проекту, 46 кафедр следует сократить до 21 путем слияния подразделений. Так, офтальмологию О. Ковтун предложила объединить с травматологией и ортопедией, кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета с сердечно-сосудистой хирургией. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию предлагалось соединить с онкологией и лучевой диагностикой. Кафедру хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ректор вуза решила соединить с оториноларингологией.
В одно целое в проекте ректора должны слиться стоматология общей практики, терапевтическая стоматология, а также пропедевтика и физиотерапия стоматологических заболеваний.
Основание и логика такого объединения в протоколе не объясняется. Предложенная схема была принята практически единогласно — из 46 членов ученого совета «за» реорганизацию проголосовали 45 участников.
«Это — катастрофа»
Как стало известно УрБК, решение ученого совета к настоящему времени донесли до всех преподавателей Уральского государственного медуниверситета. Однако профессорско-преподавательскому составу (ППС) никто не объяснил, как в новых условиях будет проходить образовательный процесс. Сама логика слияния узкопрофильных кафедр сотрудникам вуза также непонятна.
В целом в УГМУ, как признаются сотрудники, ожидали реформ. Одним из предвестников грядущей оптимизации стала отмена интернатуры в 2017 году. Но в университете никто не ожидал, что преобразование будет именно в такой форме.
«Это катастрофа, потому как любое объединение — это сокращение кадров под лозунгом «оптимизации». Как мне известно, «сверху» был дан приказ о сокращении бюджета. После этого решили начать сокращение с заведующими кафедрами. Но теперь никто не понимает, как все будет работать из-за этих казуистических соединений», — рассказал корреспонденту УрБК на условиях анонимности один из преподавателей УГМУ.
По его словам, на сокращениях ставок завкафедр руководство вуза не остановится. Уже известно, что ректорат начал переводить сотрудников на работу по контракту.
«Теперь исключительно ректор будет решать, кому работать, а кому уходить. В коллективе уже настроились на то, что увольнять в первую очередь будут тех, кто достиг пенсионного возраста. Скинут балласт — получат экономию ставок. Кафедра одна, состав урезан, дисциплины две», — отметил собеседник УрБК.
Таким образом, Уральский государственный медуниверситет в настоящее время переживает то же, что в 2015 году УрФУ. Напомним, что три года назад в этом вузе также начали проводить масштабную оптимизацию, которая свелась к сокращению 700 ставок. Основанием для проведения реорганизации также стало сокращение финансирования.
Однако в случае с УГМУ парадокс заключается в том, что медицинский вуз на протяжении нескольких лет испытывает кадровый голод. Как отмечает другой сотрудник университета, на некоторые узкопрофильные направления достаточно сложно найти специалиста.
«Теперь получается, что раз нет кафедры, нет проблемы. Пожалуй, только этим можно объяснить слияние несовместимых по логике кафедр», — считает сотрудник вуза.
Как полагают в профессорско-преподавательском составе медуниверситета, последствия такой оптимизации будут такими же, как в УрФУ: многократное увеличение нагрузки на сотрудников и ухудшение качества образования. Некоторые сотрудники и вовсе полагают, что после реформы УГМУ будет выпускать студентов, чьи познания будут чуть выше, чем у фельдшера.
Ректор-оптимизатор
Саму реформу подготовила, по всей видимости, Ольга Ковтун, которая возглавила УГМУ относительно недавно — с 22 ноября 2017 года. До этого с июля 2015 года по 31 августа 2017 года она проработала министром здравоохранения Пермского края. Вместе с тем карьеру в медицинской отрасли О. Ковтун начинала в Свердловской области.
Населению, в том числе медицинскому сообществу соседнего региона глава краевого Минздрава запомнилась оптимизациями. В октябре 2015 года министерство под руководством О. Ковтун начало массово расторгать контракты с главврачами подведомственных больниц. В том же месяце пермский минздрав попытался закрыть в регионе молочные кухни, предложив выдавать вместо натурального продукта сухие смеси. Это решение было опротестовано прокуратурой. В феврале 2016 года ведомство Ольги Ковтун попыталось снова оптимизировать молочные кухни.
В итоге уже с марта 2016 года в регионе начали проходить массовые акции протеста за отставку О. Ковтун. Через год она все-таки покинула министерство.
По всей видимости, из-за наличия опыта в оптимизации и системе здравоохранения новому ректору УГМУ и было поручено провести вузовскую реформу.
Фотография с сайта Уральского государственного медицинского университета
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