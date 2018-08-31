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Реальный размер пенсии в России за год вырос на 0,8%
31 август 2018 (10:29)
УрБК, Москва, 31.08.2018. Реальный рост среднего размера пенсий в России в июле 2018 года составил 0,8% по отношению к июлю 2017 года, говорится в материалах Росстата.
В номинальном выражении средний размер пенсии за указанный период вырос на 3,4%, составив 13 тыс. 345 руб.
В соотношении к средней заработной плате за год размер пенсии сократился на 2,6% — до 31,3%.
В номинальном выражении средний размер пенсии за указанный период вырос на 3,4%, составив 13 тыс. 345 руб.
В соотношении к средней заработной плате за год размер пенсии сократился на 2,6% — до 31,3%.
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