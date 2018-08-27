Кризис
Правительство РФ с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо
27 август 2018 (15:32)
Правительство РФ решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. руб. за тонну и на 2,7 тыс. руб. за тонну соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.
«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Д. Козак.
Он заверил, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо.
«Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил Д. Козак.
Напомним, акцизы на бензин и дизельное топливо должны были повысить с 1 июля 2018 года на 700 руб. на тонну. Однако в конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на 3 тыс. руб. и на дизтопливо — на 2 тыс. руб. с тонны от действующих ставок. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.
Однако в период с 13 по 18 августа биржевые цены на бензины снова возросли — сразу на 5%.
«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Д. Козак.
Он заверил, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо.
«Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил Д. Козак.
Напомним, акцизы на бензин и дизельное топливо должны были повысить с 1 июля 2018 года на 700 руб. на тонну. Однако в конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на 3 тыс. руб. и на дизтопливо — на 2 тыс. руб. с тонны от действующих ставок. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.
Однако в период с 13 по 18 августа биржевые цены на бензины снова возросли — сразу на 5%.
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