Кризис

Правительство РФ с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо

Правительство РФ решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. руб. за тонну и на 2,7 тыс. руб. за тонну соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.



«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Д. Козак.



Он заверил, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо.



«Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил Д. Козак.



Напомним, акцизы на бензин и дизельное топливо должны были повысить с 1 июля 2018 года на 700 руб. на тонну. Однако в конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на 3 тыс. руб. и на дизтопливо — на 2 тыс. руб. с тонны от действующих ставок. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.



Однако в период с 13 по 18 августа биржевые цены на бензины снова возросли — сразу на 5%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: