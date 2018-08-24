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Количество квартир для продажи на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц сократилось на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Количество выставленных на продажу объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сейчас находится на отметке 8,3 тыс. квартир, что на 1,5% меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и чуть больше 0,7 тыс. объектов в пригороде (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции стабильно держатся на уровне 4 месяцев.



На фоне стабильного снижения количества объектов растут ценовые показатели. В результате в среднем по городу за последние четыре недели положительная корректировка составила 0,7%. На 13 августа 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела УПН, составила 68,8 тыс. руб.



Среди различных территорий наблюдается только положительная динамика. На 0,6% стали дороже квартиры в Центре, первом и втором поясах. Теперь квадратный метр здесь стоит 98 тыс. 989 руб., 74 тыс. 599 руб. и 62 тыс. 342 руб. соответственно. На территории третьего пояса средний ценовой показатель вырос на 0,2% за четыре недели. Объекты третьего пояса выставляют на рынке по 57 тыс. 107 руб. за кв. м. Без изменения в цене осталось вторичное жилье в наиболее отдаленных от Центра районах, где квартиры продают по 47 тыс. 971 руб. за кв. м. в среднем.



Из различных типов объектов падение средней цены за месяц фиксируется только для «брежневок»: на 0,5%. Жилье в домах «эпохи застоя» можно купить по 60 тыс. 086 руб. за кв. м. По другим типам объектов наблюдаем положительные корректировки. Объекты «улучшенной планировки» прибавили в цене 0,6% и стоят в среднем 64 тыс. 347 руб. за кв. м. Квадратный метр в «хрущевках» стоит 60 тыс. 980 руб., что выше на 0,7%, чем четыре недели назад. «Спецпроекты» стали дороже на 0,4%. Теперь объекты в современных домах продают по 78 тыс. 847 руб. за кв. м. Выше стала и средняя цена «полнометражек», стоимость квадратного метра в которых составляет 57 тыс. 612 руб. (+1,5%). Наибольший прирост у «пентагонов»: на 1,7%. За квартиры в панельных девятиэтажных домах 70-80-х годов постройки сегодня просят 62 тыс. 702 руб. за кв. м.



По объектам различных размеров отмечается рост цен. Лидерами по темпам роста оказались двухкомнатные квартиры. Они поднялись в цене на +1%, до 67 тыс. 907 руб. за кв. м. Многокомнатные объекты стали дороже на 0,8% (70 тыс. 946 руб. за кв. м). Средняя цена «однушек» стала выше на 0,5%. Квадратный метр таких квартир обойдется в 73 тыс. 152 руб. Трехкомнатные объекты подорожали только на 0,4%, до 67 тыс. 378 руб. за кв. м. Объекты в пригороде также выросли в цене за месяц на 1,5% и стоят 51 тыс. 935 руб. за кв. м. Обратную динамику показали комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 0,5%: средняя цена составляет 58 тыс. 745 руб. за кв. м.

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