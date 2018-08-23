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Девальвация рубля может привести к снижению цен на жилую недвижимость

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Существенное уменьшение стоимости рубля приведет через 2-3 месяца к снижению цен на недвижимость. Об этом УрБК рассказал директор АН «Диал» Александр Дмитриев.



Он считает, что, анализируя влияние девальвации на рынок недвижимости, можно опираться на исторические данные.



«В 2008-09 годах, когда произошло существенное обесценивание рубля, реальные цены сделок по квартирам через 3-4 месяца понизились на 20% и очень долго восстанавливались. Девальвация — это комплексное явление — реальные доходы населения падают, банки увеличивают ставки по кредитам и повышают требования к заемщикам. Соответственно, спрос на жилье слабнет», — отметил эксперт.



Дополнительным фактором, по его мнению, является то, что в Екатеринбурге нет и в среднесрочной перспективе не будет дефицита жилой недвижимости.



«У нас на рынке 8 тыс. квартир вторички и 20 тыс. квартир новостроек. Это рекорд для города. В ожидании перехода на проектное финансирование застройщики застолбили много площадок и запустили ряд проектов впрок, так что дефицита первички у нас долго не предвидится», — заключил А. Дмитриев.

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