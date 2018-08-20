Долгая дорога к кладбищу

Фрагмент скриншота сервиса Google.Maps

Фрагмент скриншота сервиса Google.Maps

Екатеринбургская кольцевая автодорога — крайне важный объект для столицы Урала и прилегающих территорий. По проекту, первый вариант которого появился еще в генеральном плане Свердловска в 1972 году, автомагистраль должна избавлять городские улицы от 60-80 тыс. автомобилей в сутки. ЕКАД должен стать основой, матрицей транспортной сети города.Возможно, в связи со сложностью и важностью проекта трасса строится вот уже много лет, а финальный участок ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта планируется завершить к 2020 году.Как в любом большом проекте, разработчики ЕКАДа должны учитывать интересы разных групп населения. И далеко не все в городе довольны тем, какой получается долгожданная дорога.Проблема возникла с неожиданной стороны, можно сказать, с «того света».Екатеринбургская кольцевая автодорога перекрывает путь на «Лесное», самое посещаемое кладбище города. Похоронным процессиям приходится проезжать расстояние в 1,5 раза больше, чем до постройки ЕКАД, чтобы доставить усопших к месту погребения. Трудности возникают и у людей, которые хотели бы съездить на кладбище.Участок ЕКАД, на котором кольцевая пересекается с улицей Евгения Савкова, был пущен в строй в сентябре 2017 года. До этого водители могли проехать на кладбище напрямую по улице Евгения Савкова. Сейчас они вынуждены проезжать несколько лишних километров как по дороге на кладбище, так и выезжая с него. И 30 метров перекрестка превращаются для водителей в дорожные петли размахом по 5-7 километров.Отсутствие перекрестка создает сложности профессионалам ритуальных услуг.«Нам приходится делать крюк в семь километров. Ездить туда нужно регулярно, поскольку это самое большое действующее кладбище Екатеринбурга», — сообщили УрБК в похоронной службе «ПроРитуал».Похоронные процессии, как нетрудно себе представить, ездят медленно. По словам представителей похоронных компаний, есть даже определенные стандарты скорости движения — при движении на кладбище и при езде по городу. И, традиционно, процессия выглядит как автоколонна, только за рулем, в большинстве своем, непрофессиональные водители, к тому же находящиеся в стрессе.«Скорость процессии по стандартам должна быть низкая, и водители стараются держаться друг за другом, но на трассе это не всегда возможно», — рассказали УрБК в компании «Ритуал».На оживленном участке скоростной автодороги водители похоронной процессии испытывают чудовищную психологическую нагрузку. Им необходимо соблюдать траурную скорость, поддерживать свое место в колонне, следить за напряженным движением вокруг и при этом синхронно маневрировать вместе с процессией, пересекая три полосы движения. В такой ситуации вероятность дорожно-транспортного происшествия очень высока.Кроме того, в «родительские» дни количество людей, старающихся попасть на кладбище, возрастает в разы. Единственный автобус № 63 от Контрольной до Лесного кладбища после запуска ЕКАД стал ходить реже, поскольку перешел из частных рук в муниципалитет. ООО «Континент», которое обслуживало данный маршрут, в начале 2018 года отказалось от него. Причину в компании не указывали, однако удлинение маршрута из-за кольцевой автодороги могло стать одним из решающих факторов.Все это ведет к тому, что данный участок становится очень сложным для проезда. Поэтому городским и областным властям стоит задуматься и найти решение, возможно, делу поможет всего один светофор. Еще не поздно исправить ситуацию, хотя нет данных, подтверждающих, что вопрос удобства проезда на кладбище вообще поднимался при проектировании участка дороги.Дополнительным фактором, усиливающим неудобство граждан, является полное отсутствие навигации, которая могла бы помочь людям не запутаться по дороге на кладбище.«Такой большой объезд приходится делать. Наши водители уже привыкли, а вот простому человеку очень трудно сориентироваться. Указатель на «Лесное» есть, но он уже ближе к кладбищу, после ЕКАДа, хотя нужен до пересечения», — отметили в компании «Ритуал».В планах администрации нет пункта об установке таких указателей. На запрос УрБК о перекрестке представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области не смогли оперативно ответить.Можно не быть экспертом в дорожном строительстве, чтобы понимать всю сложность проектирования масштабных скоростных дорог. Но именно умение учитывать разные интересы граждан и отличает настоящих профессионалов от случайных людей. Проектируя и возводя большие объекты, не стоит забывать о простой человечности. Немного подумав, можно найти баланс между глобальной пользой для многих и конкретным благом для каждого.