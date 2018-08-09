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В Ирбите из-за нарушений в кафе и боулинге оштрафована компания «Цифей»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Мировой судья судебного участка № 5 Ирбитского судебного района оштрафовал на 20 тыс. руб. ООО «Цифей» за нарушения в работе кафе и боулинг-бара «Адмиралъ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Основанием для штрафа стали материалы прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что в кафе и боулинг-баре имелся свободный доступ к беспроводному интернету «без применения средств защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию».



Прокуратура возбудила в отношении ООО «Цифей» административное дело по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ «Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством сети интернет информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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