Новости дня
В Ирбите из-за нарушений в кафе и боулинге оштрафована компания «Цифей»
9 август 2018 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Мировой судья судебного участка № 5 Ирбитского судебного района оштрафовал на 20 тыс. руб. ООО «Цифей» за нарушения в работе кафе и боулинг-бара «Адмиралъ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Основанием для штрафа стали материалы прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что в кафе и боулинг-баре имелся свободный доступ к беспроводному интернету «без применения средств защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию».
Прокуратура возбудила в отношении ООО «Цифей» административное дело по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ «Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством сети интернет информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Основанием для штрафа стали материалы прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что в кафе и боулинг-баре имелся свободный доступ к беспроводному интернету «без применения средств защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию».
Прокуратура возбудила в отношении ООО «Цифей» административное дело по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ «Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством сети интернет информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Среднем Урале компания «Фаворит» оштрафована на 1 млн руб. за дачу взятки полицейскому
- В Первоуральске компанию «Евразия-Финанс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство судебного пристава
- Свердловские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу сериала на канале СТС
- Депутат Мизулина предложила блокировать страницы пользователей в интернете за мат
- «Черный список» сайтов начал свою работу