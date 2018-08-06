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Переводы через Систему быстрых платежей могут быть дешевле, чем с помощью банковских карт

УрБК, Москва, 06.08.02018. Ассоциация «Финтех» предложила тарифы для Системы быстрых платежей (СБП), и они могут быть ниже, чем тарифы по переводам с помощью банковских карт. Об этом сообщают «Ведомости».



ЦБ РФ планирует взимать фиксированную плату 8 руб. с банков отправителя и получателя. В настоящее время тариф на перевод по банковской карте в среднем составляет 50 руб. Планируется, что размер комиссии для клиентов за переводы в СБП банки будут устанавливать самостоятельно.



В какой пропорции банк отправителя и банк получателя будут делить комиссию, пока неизвестно. Установить точный размер комиссии пока тоже сложно, поскольку еще не все затраты системы подсчитаны, объясняет один из собеседников «Ведомостей».

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