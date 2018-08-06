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Переводы через Систему быстрых платежей могут быть дешевле, чем с помощью банковских карт
6 август 2018 (12:27)
УрБК, Москва, 06.08.02018. Ассоциация «Финтех» предложила тарифы для Системы быстрых платежей (СБП), и они могут быть ниже, чем тарифы по переводам с помощью банковских карт. Об этом сообщают «Ведомости».
ЦБ РФ планирует взимать фиксированную плату 8 руб. с банков отправителя и получателя. В настоящее время тариф на перевод по банковской карте в среднем составляет 50 руб. Планируется, что размер комиссии для клиентов за переводы в СБП банки будут устанавливать самостоятельно.
В какой пропорции банк отправителя и банк получателя будут делить комиссию, пока неизвестно. Установить точный размер комиссии пока тоже сложно, поскольку еще не все затраты системы подсчитаны, объясняет один из собеседников «Ведомостей».
ЦБ РФ планирует взимать фиксированную плату 8 руб. с банков отправителя и получателя. В настоящее время тариф на перевод по банковской карте в среднем составляет 50 руб. Планируется, что размер комиссии для клиентов за переводы в СБП банки будут устанавливать самостоятельно.
В какой пропорции банк отправителя и банк получателя будут делить комиссию, пока неизвестно. Установить точный размер комиссии пока тоже сложно, поскольку еще не все затраты системы подсчитаны, объясняет один из собеседников «Ведомостей».
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