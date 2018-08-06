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Подписан закон о повышении ставки НДС до 20%

УрБК, Москва, 06.08.2018. Президент РФ Владимир Путин 3 августа 2018 года подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Документ опубликован на сайте Кремля.



Также документ определяет на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% — в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования, в 10% — свыше установленной предельной величины. Кроме того, для ДФО сохранится льготная ставка НДС в 0% для перелетов. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.



Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 16 июня, а 24 июля его уже подписали в третьем чтении. Как полагают авторы, мера позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно.



Между тем, по подсчетам аналитиков, после повышения ставки НДС потребительские цены вырастут в пределах 0,8-1,25 процентных пункта. В целом временно маневр разгонит инфляцию на более чем 4%.

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