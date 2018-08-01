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Минтруд России предложил вывести из сферы действия Трудового кодекса самозанятых граждан

УрБК, Москва, 01.08.2018. Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением вывести из сферы действия трудового законодательства самозанятых граждан.



«Представляется необходимым внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации в части исключения деятельности самозанятых лиц и работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета регулирования трудового законодательства», — сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона.



Такие виды деятельности самозанятых, как уход за детьми, репетиторство, уборка, в настоящее время регулируются трудовым законодательством РФ. Но эта деятельность осуществляется без оформления отношений, при этом отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства. Это связано с тем, что работодатель не может по факту нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, такие как заключение в письменной форме трудового договора, регистрация трудового договора с работником в органе местного самоуправления, уплата страховых взносов и других обязательных платежей, оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.



Поправки касаются только самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями.



Под определением «самозанятость» подразумевается осуществление предпринимательской деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и уплачивает налоги по упрощенной схеме. Самозанятые имеют отличия от индивидуальных предпринимателей. Например, они не могут набирать персонал.

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