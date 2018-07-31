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В Челябинске суд оштрафовал компанию «УралФрукт» на 46,7 тыс. рублей за продажу санкционных груш и яблок
31 июль 2018 (14:21)
УрБК, Челябинск, 31.07.2018. В Челябинске мировой судья оштрафовал ООО «УралФрукт» на 46,7 тыс. руб. за использование товаров, незаконно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза.
Как сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры, инспекторы Россельхознадзора выявили у компании 1,8 т груш и 330 кг яблок, страной происхождения которых является Польша. Сотрудники надзорного ведомства изъяли и уничтожили продукцию.
«ООО «УралФрукт» нарушило требования технических регламентов Таможенного союза, а именно осуществляло реализацию пищевой продукции с маркировкой, не соответствующей техническому регламенту. Также у данного общества отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость реализуемой продукции», ― прокомментировали в транспортной прокуратуре.
В связи с этим в начале июля Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «УралФрукт» виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а мировой судья оштрафовал компанию. Постановление в законную силу не вступило.
Как сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры, инспекторы Россельхознадзора выявили у компании 1,8 т груш и 330 кг яблок, страной происхождения которых является Польша. Сотрудники надзорного ведомства изъяли и уничтожили продукцию.
«ООО «УралФрукт» нарушило требования технических регламентов Таможенного союза, а именно осуществляло реализацию пищевой продукции с маркировкой, не соответствующей техническому регламенту. Также у данного общества отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость реализуемой продукции», ― прокомментировали в транспортной прокуратуре.
В связи с этим в начале июля Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «УралФрукт» виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а мировой судья оштрафовал компанию. Постановление в законную силу не вступило.
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