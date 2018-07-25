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В Магнитогорске прошла юбилейная массовая велогонка, посвященная Дню города и Дню металлурга

В субботу, 21 июля, в Магнитогорске прошла юбилейная массовая велогонка, посвященная Дню города и Дню металлурга. Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», мероприятие проходило в городе уже в десятый раз.



Организаторами велогонки выступили управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», МБУ «Спортивный клуб МСТК», Федерация велосипедного спорта Магнитогорска, МГМОО «Союз молодых металлургов» и НКО «Движение». Традиционно маршрут веломарафона протяженностью свыше сорока километров пролегал от памятника «Первая палатка» по улице Строителей до пересечения Московской и проспекта Ленина, а оттуда - через Советскую, Вокзальную, АЗС «Шурави» ― к выезду из города в сторону озера Солёное и далее до горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». По пути на ГЛЦ были организованы два промежуточных пункта, где участникам предлагали воду.



Принять участие в велогонке могли все желающие в возрасте от 18 лет, а юные профессиональные велогонщики, занимающиеся в спортшколах — от 14-ти. Победители у любителей определялись в мужском и женском зачете по возрастным категориям — шести у мужчин и пяти у женщин. В классе «спорт» итоги подводились у мужчин и женщин без возрастных категорий. Участники стартовали от «Первой палатки» в 10.00 утра. Всего на старт вышли около 500 участников ― юные спортсмены из близлежащих городов, опытные велосипедисты из Магнитогорска, а также простые люди, преодолевающие дистанцию, чтобы проверить свои силы. Магнитка, Белорецк, Копейск, Екатеринбург, Уфа — далеко не полная география участников.



В итоге на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» финишировал 441 спортсмен, тем самым обновив рекорд гонки. В 2017 году дистанцию прошли 397 человек, годом ранее — 360. Самым юным участникам не исполнилось и пятнадцати лет, самым возрастным было без малого 70 лет. Абсолютно лучшее время прохождения трассы ― 1 ч 06 мин 34 сек ― показал Александр Пупышев, представлявший спортшколу олимпийского резерва №2 из Копейска. Однако рекорд гонки — 1 ч 05 мин, установленный еще в 2009 году, и на этот раз удержался, чему, возможно, способствовала погода, встречавшая участников на трассе дождем и сильным ветром. По завершении гонки и церемонии награждения участники получили возможность вернуться в город на автобусах, а для велосипедов была организована доставка грузовым транспортом.

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