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Рокетбанк объявил о полном переходе группе QIWI
25 июль 2018 (09:28)
УрБК, Москва, 25.07.2018. Рокетбанк переведет свои активы новому банку-партнеру — QIWI. Об этом говорится в блоге мобильного банка.
«У нас сегодня две большие и важные новости. Этим летом Рокетбанку исполнилось пять лет. Мы уже такие взрослые, что сделали свой процессинг и стали уже больше банком, чем небанком. Но есть еще одна важная новость — наш новый банк-партнер. Да, сегодня мы официально объявляем о переходе в QIWI Russia», — говорится в сообщении.
Перевод счетов клиентов продлится до 1 октября 2018 года. QIWI будет эмитировать новые карты клиентам банка уже с 25 июля 2018 года. В сообщении банка причиной смены партнера называют «обстоятельства» без подробностей.
В августе 2017 года Банк России ввел временную администрацию в банке-эмитенте Рокетбанка ФК «Открытие». В ноябре 2017 года компания QIWI купила бренд и технологии Рокетбанка и банка «Точка» у ФК «Открытие». Представители ЦБ, санирующего «Открытие», тогда заявили, что сделка может быть отменена.
«У нас сегодня две большие и важные новости. Этим летом Рокетбанку исполнилось пять лет. Мы уже такие взрослые, что сделали свой процессинг и стали уже больше банком, чем небанком. Но есть еще одна важная новость — наш новый банк-партнер. Да, сегодня мы официально объявляем о переходе в QIWI Russia», — говорится в сообщении.
Перевод счетов клиентов продлится до 1 октября 2018 года. QIWI будет эмитировать новые карты клиентам банка уже с 25 июля 2018 года. В сообщении банка причиной смены партнера называют «обстоятельства» без подробностей.
В августе 2017 года Банк России ввел временную администрацию в банке-эмитенте Рокетбанка ФК «Открытие». В ноябре 2017 года компания QIWI купила бренд и технологии Рокетбанка и банка «Точка» у ФК «Открытие». Представители ЦБ, санирующего «Открытие», тогда заявили, что сделка может быть отменена.
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