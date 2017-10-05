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QIWI выкупила права у ФК «Открытие» на Рокетбанк и «Точку»

УрБК, Москва, 05.10.2017. QIWI приобрела бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора QIWI Сергея Солонина.



«Мы купили программное обеспечение и бренд Рокетбанка и «Точки» у банка «Открытие». Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и «Точки» будет переведен в QIWI», — отметил С. Солонин.

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