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«МегаФон» предложил уральским кадровым службам цифровой подбор линейного персонала
24 июль 2018 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Компания «МегаФон» первой среди операторов связи запустила на Урале услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Найти продавцов, кассиров, официантов, операционистов или консультантов call-центра по всей России теперь можно с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает пресс-служба организации.
В максимально короткие сроки — от 3 дней — специалисты проведут эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов.
По данным опросов рекрутеров Antal, 81% международных и российских компаний уже активно переводят в автоматический режим ключевые HR-процессы. Специалисты «МегаФона» предложили автоматизировать поиск специалистов, начиная от описания профиля кандидатов до момента его выхода на работу.
В основе услуги — специализированная платформа технологического партнера «МегаФона», компании Skillaz. На первоначальном этапе она автоматически оценивает кандидата по ряду критериев. Непосредственный подбор соискателей на вакансии в дальнейшем ведут специалисты Общего центра обслуживания «МегаФона» — «Пикта».
«Наше решение особенно актуально для HR-директоров и руководителей по подбору персонала, когда речь идет о массовом найме? и нужно найти сотни и тысячи линейных кандидатов. Услуга помогает провести качественный отбор соискателей, а за счет их точного соответствия требованиям работодателя снижается и отток сотрудников», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
HR-менеджеры «МегаФона» уже поделились успешным кейсом: ежегодно компания принимает около 4 000 молодых специалистов. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло «МегаФону» на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20-30% позиций оставались не занятыми.
Отслеживать процесс подбора, просматривать видеоинтервью с кандидатами заказчик услуги может в личном кабинете. Здесь же доступна и аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.
В максимально короткие сроки — от 3 дней — специалисты проведут эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов.
По данным опросов рекрутеров Antal, 81% международных и российских компаний уже активно переводят в автоматический режим ключевые HR-процессы. Специалисты «МегаФона» предложили автоматизировать поиск специалистов, начиная от описания профиля кандидатов до момента его выхода на работу.
В основе услуги — специализированная платформа технологического партнера «МегаФона», компании Skillaz. На первоначальном этапе она автоматически оценивает кандидата по ряду критериев. Непосредственный подбор соискателей на вакансии в дальнейшем ведут специалисты Общего центра обслуживания «МегаФона» — «Пикта».
«Наше решение особенно актуально для HR-директоров и руководителей по подбору персонала, когда речь идет о массовом найме? и нужно найти сотни и тысячи линейных кандидатов. Услуга помогает провести качественный отбор соискателей, а за счет их точного соответствия требованиям работодателя снижается и отток сотрудников», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
HR-менеджеры «МегаФона» уже поделились успешным кейсом: ежегодно компания принимает около 4 000 молодых специалистов. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло «МегаФону» на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20-30% позиций оставались не занятыми.
Отслеживать процесс подбора, просматривать видеоинтервью с кандидатами заказчик услуги может в личном кабинете. Здесь же доступна и аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.
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