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«МегаФон» предложил уральским кадровым службам цифровой подбор линейного персонала

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Компания «МегаФон» первой среди операторов связи запустила на Урале услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Найти продавцов, кассиров, официантов, операционистов или консультантов call-центра по всей России теперь можно с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает пресс-служба организации.



В максимально короткие сроки — от 3 дней — специалисты проведут эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов.



По данным опросов рекрутеров Antal, 81% международных и российских компаний уже активно переводят в автоматический режим ключевые HR-процессы. Специалисты «МегаФона» предложили автоматизировать поиск специалистов, начиная от описания профиля кандидатов до момента его выхода на работу.



В основе услуги — специализированная платформа технологического партнера «МегаФона», компании Skillaz. На первоначальном этапе она автоматически оценивает кандидата по ряду критериев. Непосредственный подбор соискателей на вакансии в дальнейшем ведут специалисты Общего центра обслуживания «МегаФона» — «Пикта».



«Наше решение особенно актуально для HR-директоров и руководителей по подбору персонала, когда речь идет о массовом найме? и нужно найти сотни и тысячи линейных кандидатов. Услуга помогает провести качественный отбор соискателей, а за счет их точного соответствия требованиям работодателя снижается и отток сотрудников», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



HR-менеджеры «МегаФона» уже поделились успешным кейсом: ежегодно компания принимает около 4 000 молодых специалистов. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло «МегаФону» на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20-30% позиций оставались не занятыми.



Отслеживать процесс подбора, просматривать видеоинтервью с кандидатами заказчик услуги может в личном кабинете. Здесь же доступна и аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.

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