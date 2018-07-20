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Число жалоб на финансовые организации в I полугодии 2018 года выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Банк России в первом полугодии 2018 года получил 140 тыс. жалоб в отношении финансовых организаций. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах регулятора.



Большая часть обращений (130 тыс.) поступила от потребителей финансовых услуг. Более половины от всего потока жалоб (69 тыс.) была связана с кредитными организациями.



На некредитные финансовые организации поступило более 48 тыс. заявлений (35% от всего объема). Подавляющее большинство обращений (более 32 тыс.) связано с деятельностью субъектов страхового дела, среди которых 84% — жалобы по ОСАГО.



В отношении микрофинансовых организаций поступило более 6 тыс. жалоб, что составляет 4,8% от общего объема всех поступивших за полугодие заявлений.

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