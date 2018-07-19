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Минтруд получил предложение распространить на граждан нормы увольнения за утрату доверия
19 июль 2018 (12:01)
УрБК, Москва, 19.07.2018. Минтруд РФ получил от бизнес-сообщества предложение распространить на коммерческие структуры нормы увольнения в связи с утратой доверия. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу департамента госслужбы Минтруда РФ Дмитрия Баснака.
Имена авторов этой инициативы не уточняются. В действующей редакции трудового законодательства за утрату доверия могут уволить только госслужащих. В данную статью включены нарушения налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
По словам Д. Баснак, инициатива в Минтруде РФ находится на стадии обсуждения. В ведомстве полагают, что указанные нормы можно распространить на «ограниченный круг компаний».
Имена авторов этой инициативы не уточняются. В действующей редакции трудового законодательства за утрату доверия могут уволить только госслужащих. В данную статью включены нарушения налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
По словам Д. Баснак, инициатива в Минтруде РФ находится на стадии обсуждения. В ведомстве полагают, что указанные нормы можно распространить на «ограниченный круг компаний».
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