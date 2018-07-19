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СКР возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью сотрудницы АО «Серовский завод ферросплавов» на производстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



«По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения ответственными лицами предприятия обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Несчастный случай на производстве произошел 8 июля 2018 года. По неофициальным данным, когда непросушенный ковш соприкоснулся с горячим металлом, сплавы попали в кабину крана. Находившаяся там оператор погибла на месте.

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