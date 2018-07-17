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Росстандарт намерен ввести оборотный штраф за недолив топлива на АЗС
17 июль 2018 (16:57)
УрБК, Москва, 17.07.2018. Росстандарт планирует внедрить оборотный штраф за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
Ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в 1% от годового оборота компании, при вторичном — в 3%. Такое решение было принято после получения результатов общественного мониторинга, который выявил недолив топлива на АЗС, сказал он.
«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1% до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал А. Абрамов.
Он отметил, что существующие меры государственного метрологического контроля, которые есть у Росстандарта сейчас, не позволяют установить подобные факты. Когда ведомство готовит проверку, оно обязано уведомить о своем визите АЗС. Поэтому официально зафиксировать такого рода нарушения фактически невозможно.
«У нас разработан комплекс мер по противодействию недолива, прежде всего это законодательные изменения. Мы предлагаем пересмотреть оборотные штрафы в отношении компаний, которые систематически допускают недолив. Кроме этого, мы должны одну заправку проверять несколько раз, с использованием таких механизмов как «тайный покупатель», что тоже потребует изменений в законодательстве», — сообщил А. Абрамов.
Напомним, в начале июля текущего года Федерация автовладельцев России при помощи «тайных покупателей» выявила недолив бензина на 76% проверенных АЗС. Впрочем, Независимый топливный союз счел такую статистику недостоверной.
Ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в 1% от годового оборота компании, при вторичном — в 3%. Такое решение было принято после получения результатов общественного мониторинга, который выявил недолив топлива на АЗС, сказал он.
«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1% до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал А. Абрамов.
Он отметил, что существующие меры государственного метрологического контроля, которые есть у Росстандарта сейчас, не позволяют установить подобные факты. Когда ведомство готовит проверку, оно обязано уведомить о своем визите АЗС. Поэтому официально зафиксировать такого рода нарушения фактически невозможно.
«У нас разработан комплекс мер по противодействию недолива, прежде всего это законодательные изменения. Мы предлагаем пересмотреть оборотные штрафы в отношении компаний, которые систематически допускают недолив. Кроме этого, мы должны одну заправку проверять несколько раз, с использованием таких механизмов как «тайный покупатель», что тоже потребует изменений в законодательстве», — сообщил А. Абрамов.
Напомним, в начале июля текущего года Федерация автовладельцев России при помощи «тайных покупателей» выявила недолив бензина на 76% проверенных АЗС. Впрочем, Независимый топливный союз счел такую статистику недостоверной.
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