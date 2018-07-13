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Рокетбанк объяснил причину блокировки счета клиента
13 июль 2018 (17:37)
УрБК, Москва, 13.07.2018. Рокетбанк объяснил причину блокировки счета клиента с последующим требованием предоставить документы для снятия наличных. Как уже писало УрБК, о таком случае в социальных сетях сообщил один из клиентов кредитной организации.
Как пояснили УрБК в банке, финансово-кредитное учреждение руководствовалось законом о противодействии отмыванию денег.
«Чтобы в последующем к банку не возникало вопросов со стороны проверяющих органов, мы должны быть уверенными в том, что каждая операция клиентов не нарушает законы РФ. В отличие от многих банков, мы всегда идём навстречу и стараемся в индивидуальном порядке работать с клиентом, запрашиваем информацию, которая позволит нам провести операцию. Если, конечно, клиент не планирует помогать нам разобраться, то происходит блокировка. Мы разработали такой подход, когда заметили, что другие банки блокируют без объяснения причин, и это вызывает у клиентов ещё больше вопросов», — пояснили в Рокетбанке.
О блокировке своего счета сообщил клиент банка Алексей Алексеев. По его словам, для разблокировки счета банк просит предоставить выписки по всем его счетам в других банках, трудовой договор и справку 2НДФЛ, а также «документы, подтверждающие цели снятия наличных». Так как Рокетбанк не имеет оффлайн-офисов при блокировке приложения, клиент не может посмотреть даже свои транзакции.
Как пояснили УрБК в банке, финансово-кредитное учреждение руководствовалось законом о противодействии отмыванию денег.
«Чтобы в последующем к банку не возникало вопросов со стороны проверяющих органов, мы должны быть уверенными в том, что каждая операция клиентов не нарушает законы РФ. В отличие от многих банков, мы всегда идём навстречу и стараемся в индивидуальном порядке работать с клиентом, запрашиваем информацию, которая позволит нам провести операцию. Если, конечно, клиент не планирует помогать нам разобраться, то происходит блокировка. Мы разработали такой подход, когда заметили, что другие банки блокируют без объяснения причин, и это вызывает у клиентов ещё больше вопросов», — пояснили в Рокетбанке.
О блокировке своего счета сообщил клиент банка Алексей Алексеев. По его словам, для разблокировки счета банк просит предоставить выписки по всем его счетам в других банках, трудовой договор и справку 2НДФЛ, а также «документы, подтверждающие цели снятия наличных». Так как Рокетбанк не имеет оффлайн-офисов при блокировке приложения, клиент не может посмотреть даже свои транзакции.
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