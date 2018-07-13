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Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

13 июль 2018 (14:55)

УрБК, Москва, 13.07.2018. Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook клиент банка Алексей Алексеев.

«Рокетбанк заблокировал дебетовые счета, ограничив доступ к собственным средствам. И с сожалениями и извинениями предложил рассказать о непонятных банку приходах и что, самое главное, о расходах. Да, это не опечатка: чтобы банк вернул деньги, он должен знать, на что я их трачу!» ― написал пользователь в соцсети.

По словам А. Алексеева, для разблокировки счета банк просит предоставить выписки по всем его счетам в других банках, трудовой договор и справку 2НДФЛ, а также «документы, подтверждающие цели снятия наличных». Так как Рокетбанк не имеет оффлайн-офисов при блокировке приложения, клиент не может посмотреть даже свои транзакции.

В комментариях к посту банк не опроверг инцидент.

«Любой банк может запросить документы, так как действует согласно законодательству. Нарушать его мы не можем», ― гласит комментарий с официальной страницы Рокетбанка.

Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

Скриншот записи на странице Алексея Алексеева в Facebook

При этом в банке не смогли оперативно прокомментировать УрБК, какими именно нормами законодательства руководствовались его сотрудники при таком решении.

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