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В Свердловской области за год число работающих пенсионеров выросло на 1,32%
13 июль 2018 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Число работающих пенсионеров в Свердловской области ко II кварталу 2018 года увеличилось на 1,32% по отношению ко II кварталу 2017 года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
Согласно этим данным, во II квартале 2018 года общая численность занятого населения составила 2 млн 067,5 тыс. (мужчин — 1 млн 033 тыс., женщин — 1 млн 034 тыс.). Доля работающих пенсионеров в указанный период составила 10,39% (мужчин — 57,7 тыс., женщин — 157,1 тыс.).
Во II квартале 2017 года в экономике Свердловской области было занято 2 млн 034,4 тыс. человек (мужчин — 1 млн 039,5 тыс., женщин — 994,9 тыс. человек). Доля работающих пенсионеров составляла 9,07% (мужчины — 44 тыс., женщины — 140,6 тыс.).
Следует отметить, что за указанный период изменился средний возраст работника в Свердловской области. Во II квартале 2017 года у мужчин средний возраст составлял 39,4 года, ко II кварталу 2018 года — 40,6 лет. У женщин показатель изменился с 41,2 до 41,4 лет.
Согласно этим данным, во II квартале 2018 года общая численность занятого населения составила 2 млн 067,5 тыс. (мужчин — 1 млн 033 тыс., женщин — 1 млн 034 тыс.). Доля работающих пенсионеров в указанный период составила 10,39% (мужчин — 57,7 тыс., женщин — 157,1 тыс.).
Во II квартале 2017 года в экономике Свердловской области было занято 2 млн 034,4 тыс. человек (мужчин — 1 млн 039,5 тыс., женщин — 994,9 тыс. человек). Доля работающих пенсионеров составляла 9,07% (мужчины — 44 тыс., женщины — 140,6 тыс.).
Следует отметить, что за указанный период изменился средний возраст работника в Свердловской области. Во II квартале 2017 года у мужчин средний возраст составлял 39,4 года, ко II кварталу 2018 года — 40,6 лет. У женщин показатель изменился с 41,2 до 41,4 лет.
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