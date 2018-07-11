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Свердловский облсуд вернул на пересмотр уголовное дело о контрабанде в Кольцово 40 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. Уголовное дело о контрабанде 40 тыс. долл. США в Кольцово вернули на пересмотр в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В марте 2018 года в аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали жителя Пермского края Гофура Мухитдинова. Мужчина возвращался из Турции и привез с собой 50 тыс. долл. США и 148 турецких лир. Валюту турист не задекларировал», — говорится в сообщении.



По закону денежные суммы свыше 10 тыс. долл. США, перемещаемые через границу Таможенного союза ЕврАзЭС, подлежат обязательной декларации. По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ — «Контрабанда наличных средств или денежных инструментов».



В мае в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство дознавателя о прекращении уголовного дела в отношении Мухитдинова и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Райсуд прекратил уголовное преследование подозреваемого по нереабилитирующим основаниям, назначив ему судебный штраф в размере 100 тыс. руб. с конфискацией контрабандной валюты. Однако такой итог не устроил мужчину, и постановление было обжаловано в Свердловском областном суде.



Апелляционная инстанция коллегии по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы сторон, отменила постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга.



«При решении вопроса о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа подозреваемый должен быть согласен с условиями и правовыми последствиями такой процедуры. Однако вопрос о том, согласен ли Г. Мухитдинов на конфискацию изъятых у него денежных средств, незаконно перемещенных им через таможенную границу, судом первой инстанции не выяснялся», — отмечают в облсуде.



Уголовное дело будет направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда.

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