Кризис
В Свердловской области на онлайн-кассы перешли 64% предприятий малой торговли и общепита
4 июль 2018 (18:02)
В Свердловской области на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года перешли лишь 64% предприятий малой торговли и общепита. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина со ссылкой на данные регионального УФНС.
По ее словам, ожидалось, что на втором этапе реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) онлайн-кассы установят 13,8 тыс. налогоплательщиков. Однако более трети из них не зарегистрировали ККТ по состоянию на 1 июля 2018 года.
При этом наибольшая волна регистраций пришлась на последние рабочие дни июня, добавила директор межрегионального филиала Урал «Такском» Людмила Карнашевская.
Напомним, с 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю контрольно-кассовую технику (ККТ) старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. С 1 июля 2018 года начался второй этап реформы ККТ, который предполагает подключение к онлайн-кассам предприятий малой торговли и общепита.
По ее словам, ожидалось, что на втором этапе реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) онлайн-кассы установят 13,8 тыс. налогоплательщиков. Однако более трети из них не зарегистрировали ККТ по состоянию на 1 июля 2018 года.
При этом наибольшая волна регистраций пришлась на последние рабочие дни июня, добавила директор межрегионального филиала Урал «Такском» Людмила Карнашевская.
Напомним, с 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю контрольно-кассовую технику (ККТ) старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. С 1 июля 2018 года начался второй этап реформы ККТ, который предполагает подключение к онлайн-кассам предприятий малой торговли и общепита.
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