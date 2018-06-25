Топливная инфляция

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба заявила о стабилизации цен на топливо, которые росли с апреля по май 2018 года. Уральские предприниматели, по их признанию, еще только подсчитывают ущерб. Вместе с тем в среде бизнеса уже говорят о грядущих банкротствах в сфере перевозок и повышении цен, если не будут приняты меры господдержки.По данным управления ФАС по Свердловской области, средняя розничная цена бензина в регионе за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. В Екатеринбурге, по данным ведомства, топливо за май 2018 года подорожало менее чем на 5% по сравнению с апрелем 2018 года. Цена на бензин Аи-92 выросла на 4,92%, на Аи-95 — на 4,72%, на дизельное топливо — на 4,06%.Столь резкое повышение цен на топливо уже отразилось на перевозках общественным транспортом в Екатеринбурге. Как рассказал УрБК директор транспортной компании «Авто-Гамма» Олег Пьянков, организации потеряли 20-30% выручки из-за изменения цен. По его словам, перевозчики в настоящее время только подсчитывают новые суммы затрат, которые сложились из-за роста цен на топливо.Будут ли перевозчики выходить в Региональную энергетическую комиссию с просьбой пересмотреть тарифы, неизвестно. Транспортные компании, по всей видимости, определятся с этим вопросом ближе к осени. Отметим, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышалась в феврале 2017 года.Потери несут и участники сферы грузоперевозок автомобильным транспортом. Как считает независимый эксперт в сфере логистики Александр Трахтенберг, конечный потребитель в ближайшее время не ощутит на себе последствий, поскольку у крупных перевозчиков, как правило, заключены долгосрочные контракты с заказчиком с утвержденными тарифами.Зарубежная практика договоров, когда стоимость перевозок автоматически меняется вместе с ценой на топливо, на российском рынке особо не распространена. Крупные компании, в свою очередь, компенсируют потери от подорожания бензина и дизеля за счет сохранения большого оборота.«Для небольших перевозчиков, у которых до 20 машин, любое повышение стоимости топлива даже на 1% очень болезненно, потому что у них всегда дефицит операционных денег. А оплата перевозок всегда идет по факту, и, соответственно, они должны вкладывать свои деньги. Поэтому для крупных перевозчиков стоимость топлива неинтересна, поскольку с операционными деньгами у них ситуация получше», — считает Александр Трахтенберг.По его мнению, в сложившейся ситуации может ускориться темп вымывания небольших игроков с рынка. В первую очередь это коснется индивидуальных предпринимателей.Увеличение цен на топливо, как ожидается, отразится на туристических путевках на зимний период. Такой прогноз РИА «Новости» дал советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.«Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов», — сказал собеседник агентства.Д. Горин считает, что в перспективе, если динамика продолжится, туристический продукт подорожает, так как с ростом цен на энергоносители повышаются цены на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.«Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет», — прокомментировал представитель Ростуризма.По его мнению, при дальнейшем росте цен на топливо стоимость турпутевки вырастет на 10%.В министерстве сельского хозяйства РФ оценили дополнительную нагрузку на аграриев из-за роста цен на топливо в 11,9 млрд руб. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, незапланированные расходы затронули 28 тыс. сельхозпредприятий, что составляет 55% от общего их числа.Как рассказал УрБК руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев, с июня 2017-го по 2018 год топливо подорожало с 42 тыс. руб. за тонну до 52 тыс. руб. за тонну.«В течение одного-двух дней «Газпромнефть» подняла цены на 10% — с 47 тыс. руб. за тонну до 52 тыс. за тонну. Без объяснения причин. Все мои коллеги возмущены, конечно, таким подорожанием», — сказал М. Мальцев.По его оценке, с новыми тарифами себестоимость продуктов питания (включая переработку и доставку) возрастет на 20-25%, что отразится на потребителе. Как полагает руководитель СХПК «Битимский», смягчить последствия могло бы предоставление льгот на топливо для аграриев. Такая мера господдержки уже применялась десять лет назад, но была свернута из-за спекуляций. По воспоминания М. Мальцева, некоторые фермеры начали перепродавать льготное топливо.Как заявлял ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, главе Минфина РФ Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву поручено проработать вопрос компенсации аграриям дополнительных расходов. Но в какой форме это будет, остается непонятным.Следует отметить, что сразу после резкого скачка цен на нефтепродукты в мае 2018 года ЦБ РФ обновил прогноз по годовой инфляции. Не исключено, что он будет пересмотрен, как только предприниматели подсчитают все экономические последствия топливного кризиса.