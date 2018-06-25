Новости дня
В Екатеринбурге перекресток улиц Ляпустина и Эскадронной закрыли для транспорта до 1 июля
25 июнь 2018 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В связи с реконструкцией теплотрассы на Вторчермете в Екатеринбурге с 25 июня по 1 июля 2018 года будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Ляпустина и Эскадронной. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
В течение ближайшей недели автомобилистам придется объезжать зону ремонта по соседним улицам: Новосибирской, Газетной и Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому и Вагонному.
Напомним, что с 18 июня по 24 июня ООО «Сантехсервис» уже перекрывало транспортное сообщение по ул. Новосибирской от дома № 167 до ул. Эскадронной в связи с реконструкцией тепловой сети, проходящей на этом участке в микрорайоне Вторчермет.
В течение ближайшей недели автомобилистам придется объезжать зону ремонта по соседним улицам: Новосибирской, Газетной и Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому и Вагонному.
Напомним, что с 18 июня по 24 июня ООО «Сантехсервис» уже перекрывало транспортное сообщение по ул. Новосибирской от дома № 167 до ул. Эскадронной в связи с реконструкцией тепловой сети, проходящей на этом участке в микрорайоне Вторчермет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге закрыли для транспорта участки улиц Академика Губкина и Новосибирской
- В Екатеринбурге с 25 по 28 мая запретят движение транспорта по участку улицы Монтажников
- В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей улицу Красных командиров будут поэтапно закрывать до сентября
- В Горном Щите на три дня закроют для проезда перекресток улиц Ленина и Кирова
- В Екатеринбурге до конца сентября ограничат движение по улице Мусоргского