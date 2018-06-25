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В Екатеринбурге перекресток улиц Ляпустина и Эскадронной закрыли для транспорта до 1 июля

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В связи с реконструкцией теплотрассы на Вторчермете в Екатеринбурге с 25 июня по 1 июля 2018 года будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Ляпустина и Эскадронной. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



В течение ближайшей недели автомобилистам придется объезжать зону ремонта по соседним улицам: Новосибирской, Газетной и Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому и Вагонному.



Напомним, что с 18 июня по 24 июня ООО «Сантехсервис» уже перекрывало транспортное сообщение по ул. Новосибирской от дома № 167 до ул. Эскадронной в связи с реконструкцией тепловой сети, проходящей на этом участке в микрорайоне Вторчермет.

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