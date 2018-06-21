Михаил Сачёв об основных причинах банкротств предприятий в России

Михаил Сачёв, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

К сожалению, 95% российских предприятий, в отношении которых реализуется процедура банкротства, ликвидируются. То есть при угрозе болезни отечественные предприниматели «терапевту» в большинстве случаев предпочитают «морг».Почему собственники игнорируют процедуры банкротства или до последнего «затягивают» этот процесс? Одни, предвидя банкротство, просто боятся. Не верят в эффективность процедуры и до конца надеются, что справятся сами. Перекредитовываются, берут новые займы — и в итоге затягивают петлю на шее. Другие собственники в преддверии краха «растаскивают» остатки бизнеса, выводят активы. Есть и те, кто доводят бизнес до банкротства умышленно. К слову, в двух последних случаях для недобросовестных бизнесменов законом предусмотрена субсидиарная ответственность.Безусловно, к банкротству ведут не только неквалифицированные действия руководства предприятий. Непредсказуемое развитие экономики в нашей стране, негативное влияние санкций и контрсанкций, затяжной кризис — все это больно и жестко бьет по бизнесу.При этом в некоторых сферах стремительно растет конкуренция, в других — продолжается засилье крупных сетевых игроков. Несмотря на формальные преференции, малый и средний бизнес продолжает «прогибаться», уступать крупным участникам рынка, что зачастую приводит к работе себе в убыток.Кроме того, остро стоит проблема доступности оборотных средств и взаимодействия бизнеса и банковской системы в условиях нестабильной экономической ситуации. Банки, стараясь минимизировать свои риски, начинают ужесточать порядок выдачи займов. Поэтому предприятие, оказываясь в ситуации даже небольшого кризиса, не имеет средств для выхода из него.Однако ликвидация — это не обязательное последствие процедуры банкротства. Конечно, если начать финансовое оздоровление вовремя, а не тогда, когда точка невозврата для предприятия уже пройдена. В такой ситуации о восстановлении платежеспособности бизнеса говорить уже поздно.