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Михаил Сачёв об основных причинах банкротств предприятий в России
21 июнь 2018 (15:16)
К сожалению, 95% российских предприятий, в отношении которых реализуется процедура банкротства, ликвидируются. То есть при угрозе болезни отечественные предприниматели «терапевту» в большинстве случаев предпочитают «морг».
Почему собственники игнорируют процедуры банкротства или до последнего «затягивают» этот процесс? Одни, предвидя банкротство, просто боятся. Не верят в эффективность процедуры и до конца надеются, что справятся сами. Перекредитовываются, берут новые займы — и в итоге затягивают петлю на шее. Другие собственники в преддверии краха «растаскивают» остатки бизнеса, выводят активы. Есть и те, кто доводят бизнес до банкротства умышленно. К слову, в двух последних случаях для недобросовестных бизнесменов законом предусмотрена субсидиарная ответственность.
Безусловно, к банкротству ведут не только неквалифицированные действия руководства предприятий. Непредсказуемое развитие экономики в нашей стране, негативное влияние санкций и контрсанкций, затяжной кризис — все это больно и жестко бьет по бизнесу.
При этом в некоторых сферах стремительно растет конкуренция, в других — продолжается засилье крупных сетевых игроков. Несмотря на формальные преференции, малый и средний бизнес продолжает «прогибаться», уступать крупным участникам рынка, что зачастую приводит к работе себе в убыток.
Кроме того, остро стоит проблема доступности оборотных средств и взаимодействия бизнеса и банковской системы в условиях нестабильной экономической ситуации. Банки, стараясь минимизировать свои риски, начинают ужесточать порядок выдачи займов. Поэтому предприятие, оказываясь в ситуации даже небольшого кризиса, не имеет средств для выхода из него.
Однако ликвидация — это не обязательное последствие процедуры банкротства. Конечно, если начать финансовое оздоровление вовремя, а не тогда, когда точка невозврата для предприятия уже пройдена. В такой ситуации о восстановлении платежеспособности бизнеса говорить уже поздно.
Михаил Сачёв, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Почему собственники игнорируют процедуры банкротства или до последнего «затягивают» этот процесс? Одни, предвидя банкротство, просто боятся. Не верят в эффективность процедуры и до конца надеются, что справятся сами. Перекредитовываются, берут новые займы — и в итоге затягивают петлю на шее. Другие собственники в преддверии краха «растаскивают» остатки бизнеса, выводят активы. Есть и те, кто доводят бизнес до банкротства умышленно. К слову, в двух последних случаях для недобросовестных бизнесменов законом предусмотрена субсидиарная ответственность.
Безусловно, к банкротству ведут не только неквалифицированные действия руководства предприятий. Непредсказуемое развитие экономики в нашей стране, негативное влияние санкций и контрсанкций, затяжной кризис — все это больно и жестко бьет по бизнесу.
При этом в некоторых сферах стремительно растет конкуренция, в других — продолжается засилье крупных сетевых игроков. Несмотря на формальные преференции, малый и средний бизнес продолжает «прогибаться», уступать крупным участникам рынка, что зачастую приводит к работе себе в убыток.
Кроме того, остро стоит проблема доступности оборотных средств и взаимодействия бизнеса и банковской системы в условиях нестабильной экономической ситуации. Банки, стараясь минимизировать свои риски, начинают ужесточать порядок выдачи займов. Поэтому предприятие, оказываясь в ситуации даже небольшого кризиса, не имеет средств для выхода из него.
Однако ликвидация — это не обязательное последствие процедуры банкротства. Конечно, если начать финансовое оздоровление вовремя, а не тогда, когда точка невозврата для предприятия уже пройдена. В такой ситуации о восстановлении платежеспособности бизнеса говорить уже поздно.
Михаил Сачёв, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
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