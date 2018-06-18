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ФТС предложила ввести пошлины для всех покупок в зарубежных интернет-магазинах

УрБК, Москва, 18.06.2018. Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минфину ввести пошлину для покупок любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, пишут «Ведомости».



По расчетам инициаторов, новые пошлины принесут бюджету 25 млрд руб. в год, а российская интернет-торговля станет конкурентоспособнее.



Напомним, с 1 января 2018 года в России пошлиной облагаются покупки в зарубежных интернет-магазинах, если их общая стоимость за месяц превысила 1 тыс. евро, а вес — 31 кг. Размер пошлины — 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Далее планируется снижать пороговую сумму: в 2019 году до 500 евро, а в 2020-м — до 200 евро.



ФТС предлагает снизить таможенный платеж с 30% до 20% и ввести комбинированную ставку, например, 1 евро за 1 кг товара, но облагать пошлиной все покупки.

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