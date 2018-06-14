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В Свердловской области могут ввести штрафы за неисполнение решений антитеррористической комиссии
14 июнь 2018 (12:32)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального Заксобрания законопроект о штрафах за неисполнение решений антитеррористической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
«Для физических лиц предлагается установить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей», — сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.
Рассмотрение законопроекта пройдет 26 июня 2018 года на заседании свердловского Заксобрания.
«Для физических лиц предлагается установить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей», — сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.
Рассмотрение законопроекта пройдет 26 июня 2018 года на заседании свердловского Заксобрания.
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