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В Свердловской области могут ввести штрафы за неисполнение решений антитеррористической комиссии

14 июнь 2018 (12:32)

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального Заксобрания законопроект о штрафах за неисполнение решений антитеррористической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

«Для физических лиц предлагается установить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей», — сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

Рассмотрение законопроекта пройдет 26 июня 2018 года на заседании свердловского Заксобрания.

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