Кризис
Число жалоб на коллекторов в РФ в I квартале выросло на 74%
9 июнь 2018 (11:58)
В I квартале 2018 года число жалоб на коллекторов в России выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
ФССП в I квартале получила 5 тыс. 147 жалоб на нарушение прав граждан при взыскании просроченной задолженности. Большая часть обращений (3 тыс. 370) касалась компаний, не входящих в госреестр взыскателей долгов. В I квартале прошлого года в ФССП поступило только 2 тыс. 956 обращений. Столь незначительные количественные показатели в службе объяснили непродолжительным действием федерального закона № 230-ФЗ, так называемого закона о коллекторах.
По данным ФССП, россияне жалуются на психологическое давление, унижение чести и достоинства, угрозы убийством им и их близким, порчу имущества. Среди менее тяжких нарушений взыскателей — превышение числа звонков и sms, раскрытие персональных данных, звонки третьим лицам и неуведомление должников о привлечении к взысканию другого лица.
ФССП в I квартале получила 5 тыс. 147 жалоб на нарушение прав граждан при взыскании просроченной задолженности. Большая часть обращений (3 тыс. 370) касалась компаний, не входящих в госреестр взыскателей долгов. В I квартале прошлого года в ФССП поступило только 2 тыс. 956 обращений. Столь незначительные количественные показатели в службе объяснили непродолжительным действием федерального закона № 230-ФЗ, так называемого закона о коллекторах.
По данным ФССП, россияне жалуются на психологическое давление, унижение чести и достоинства, угрозы убийством им и их близким, порчу имущества. Среди менее тяжких нарушений взыскателей — превышение числа звонков и sms, раскрытие персональных данных, звонки третьим лицам и неуведомление должников о привлечении к взысканию другого лица.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число жалоб на коллекторов в РФ в I квартале выросло на 74%
- С начала года ФССП рассмотрела около 5 тысяч жалоб на коллекторов
- Количество жалоб на коллекторов в РФ в I квартале 2017 года выросло в 1,5 раза
- Количество жалоб на коллекторов в РФ в I квартале 2017 года выросло в 1,5 раза
- Более 50 коллекторских организаций зарегистрировано в госреестре