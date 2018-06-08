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Более 5 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ приняли участие в Неделе здоровья и безопасности
8 июнь 2018 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. В Группе ЧТПЗ прошла Неделя здоровья и безопасности. Участие в ней приняли более 5 тыс. сотрудников, различные мероприятия состоялись в семи городах присутствия компании, сообщает пресс-служба Группы.
В этом году Неделя здоровья и безопасности прошла под общим лозунгом корпоративной информационной кампании по промышленной безопасности «В жизни только одна жизнь!». Теме охраны труда посвятили творческий конкурс на лучшее стихотворение, организовали учебные тренировки по эвакуации и оказанию первой помощи, для руководителей провели форум «Безопасность — моя ответственность».
Более 10 мероприятий посвятили здоровью как корпоративной ценности. В Первоуральске и Челябинске для белых металлургов провели тренировки приглашенные гости — хоккеисты клубов «Трактор» и «Уральский трубник». Для сотрудников устроили мастер-классы по приготовлению здоровых блюд, дегустацию кислородных коктейлей и витаминизированных киселей. По традиции самым зрелищным мероприятием стал массовый флешмоб. Более тысячи работников Группы ЧТПЗ сделали паузу в середине рабочего дня и вышли на танцевальную зарядку.
«Обширная программа Недели здоровья и безопасности призвана не только привлечь белых металлургов к активному образу жизни, но и подчеркнуть роль каждого сотрудника в развитии системы производственной безопасности. Такие акции помогают нацелить внимание на главные жизненные приоритеты, которые важно соблюдать как на производственной площадке, так и за ее пределами», — комментирует генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
К корпоративным ценностям приобщаются и студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии»: они участвовали в мероприятиях наравне с сотрудниками. Кроме того, специально для ребят был разработан квест «Производственная безопасность». Более 400 молодых людей приняли участие в сдаче нормативов ГТО.
Отметим, что впервые День здоровья прошел в Группе ЧТПЗ в 2016 году. Флешмоб получил позитивный отклик сотрудников, поэтому руководство компании приняло решение не ограничиваться одной акцией, а посвятить продвижению корпоративных ценностей целую неделю. В 2018 году кампания распространилась и на предприятия нефтесервисного дивизиона, расширив географию и количество участников.
В этом году Неделя здоровья и безопасности прошла под общим лозунгом корпоративной информационной кампании по промышленной безопасности «В жизни только одна жизнь!». Теме охраны труда посвятили творческий конкурс на лучшее стихотворение, организовали учебные тренировки по эвакуации и оказанию первой помощи, для руководителей провели форум «Безопасность — моя ответственность».
Более 10 мероприятий посвятили здоровью как корпоративной ценности. В Первоуральске и Челябинске для белых металлургов провели тренировки приглашенные гости — хоккеисты клубов «Трактор» и «Уральский трубник». Для сотрудников устроили мастер-классы по приготовлению здоровых блюд, дегустацию кислородных коктейлей и витаминизированных киселей. По традиции самым зрелищным мероприятием стал массовый флешмоб. Более тысячи работников Группы ЧТПЗ сделали паузу в середине рабочего дня и вышли на танцевальную зарядку.
«Обширная программа Недели здоровья и безопасности призвана не только привлечь белых металлургов к активному образу жизни, но и подчеркнуть роль каждого сотрудника в развитии системы производственной безопасности. Такие акции помогают нацелить внимание на главные жизненные приоритеты, которые важно соблюдать как на производственной площадке, так и за ее пределами», — комментирует генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
К корпоративным ценностям приобщаются и студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии»: они участвовали в мероприятиях наравне с сотрудниками. Кроме того, специально для ребят был разработан квест «Производственная безопасность». Более 400 молодых людей приняли участие в сдаче нормативов ГТО.
Отметим, что впервые День здоровья прошел в Группе ЧТПЗ в 2016 году. Флешмоб получил позитивный отклик сотрудников, поэтому руководство компании приняло решение не ограничиваться одной акцией, а посвятить продвижению корпоративных ценностей целую неделю. В 2018 году кампания распространилась и на предприятия нефтесервисного дивизиона, расширив географию и количество участников.
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