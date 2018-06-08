Кризис

Годовая инфляция в Свердловской области в мае составила 2,1%

8 июнь 2018 (14:58)

Инфляция в Свердловской области в мае 2018 года составила 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 1%, непродовольственные — на 3,1%, алкоголь — на 1,4%, услуги — на 2,4%.

По сравнению с апрелем 2018 года инфляция на Среднем Урале составила 0,1%.

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