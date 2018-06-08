Поставлена «Точка» в вопросе «Крым наш?»

Скриншот записи Яны Ганник, размещенный Олегом Кашиным в Telegram

Банк «Точка» (является активом группы Qiwi) в очередной раз продемонстрировал оригинальный и нестандартный подход к организации бизнес-процессов, на этот раз — в сфере подбора персонала. Ноу-хау банка стало применение в процессе отбора кандидатов при приеме на работу политических вопросов.Вице-президент и директор по маркетингу банка «Точка» Яна Ганник написала на своей странице в Facebook, что в ходе собеседования при приеме на работу спрашивает соискателей о принадлежности Крыма. На пост обратил внимание журналист Олег Кашин, который продублировал его в своем Telegram-канале.«Я очень люблю собеседования. Почти всех ребят в команду находила и беседовала сама Недавно я нашла для себя еще один платиновый вопрос, я задаю его в конце собеседования: «Крым наш»? Оказывается, этот вопрос — идеальный способ проверить способность человека иметь и не бояться высказывать свое мнение безотносительного того, знает ли он «как тут принято и что тут про это думают». Это ведь так важно в совместной работе», — написала Яна Ганник.«Сам ответ при этом для меня гораздо менее важен, чем факт его наличия. Если начинается что-то вроде «ой, нет, я на политические темы не отвечаю» или «ну тут с какой стороны посмотреть» — это сразу нет. Если «конечно, наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или, наоборот, лево-направленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, — тоже на выход. А, главное, почему-то эта тема никого не оставляет равнодушным, она обнажает и страхи, и настроения, и взвешенную позицию», — рассказала вице-президент банка «Точка».В настоящее время этот пост Яны Ганник недоступен для публичного просмотра.Отметим, что согласно статье 64 ТК РФ, в России запрещается ограничение прав при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.Специалисты в области трудового права расходятся в оценке правовых последствий такого креативного решения кадровых вопросов.«Я не вижу в этой ситуации никакой дискриминации. Получается, что представитель банка проверяет не политические взгляды, а хочет услышать образ мыслей человека, его умение критически оценивать ситуацию. Если бы она считала один ответ правильным, а другой — неправильным, то это, конечно, была бы дискриминация», — полагает управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев.Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко, напротив, считает, что неосторожные высказывания вице-президента банка «Точка» могут стать причиной для возбуждения административного дела.«Подобные собеседования теоретически могут быть интерпретированы как побуждение соискателей, которые желают устроиться на работу, к восприятию этой информации как русофобской, разжигающей ненависть в России, органам власти и так далее. По идее, надо спросить участников этих собеседований: «Показалось ли вам, что этот вопрос приводит к разжиганию ненависти, к возникновению междоусобных конфликтов?». Если они ответят утвердительно, то ее легко можно привлечь к административной ответственности. Даже если она не имела это в виду», — считает Алексей Головченко.По его мнению, люди, которые не прошли собеседование и будут иметь эмоциональный негатив по отношению к ней, могут написать соответствующие заявления в Роскомнадзор или ФАС.В любом случае пост Яны Ганник вызвал бурную негативную реакцию не только у ее подписчиков, но и у не знакомых с ней блогеров. В комментариях ее раскритиковали за необдуманную кадровую политику, которая может нанести серьезные имиджевые потери финансовому учреждению.В пресс-службе кредитной организации УрБК пояснили, что при приеме в «Точку» есть несколько этапов собеседования: с HR, с будущим начальником и с командой. Последнее интервью проводится в свободной форме, и кандидату могут задать любой вопрос. При этом банк не отказывает в приеме на работу по политическим соображениям.«Что касается записи г-жи Ганник на личной странице в Facebook, вопрос про включение в состав РФ части территории Крымского полуострова задавался не с целью отсеять людей по политическим мотивам. Главной целью было получить аргументированный ответ кандидата, какую бы точку зрения он ни имел. Таким образом, проверялось умение кандидата свободно мыслить и отстаивать свое мнение, каким бы оно ни было. Об этом и идет речь в тексте», — отмечает пресс-служба «Точки».Напомним, что банк «Точка» создан командой выходцев из лишенного лицензии ОАО «Банк24.ру», который тоже не раз отмечался разного рода экстравагантными маркетинговыми и кадровыми решениями «на грани фола». Так, реклама первого круглосуточного офиса банка упоминала, что его основными клиентами ночью являются валютные проститутки, а кресло в совете директоров одно время занимал Алексей Калиниченко, впоследствии осужденный за создание финансовой пирамиды.«Креативный» подход к общению с клиентами в 2008 году привел к санации ОАО «Банк24.ру» и смене собственников, а «креатив» в финансовых схемах — к отзыву лицензии в 2014 году. Однако это не остановило команду во главе с Борисом Дьяконовым: нестандартный подход к самым различным ситуациям остается фирменной «фишкой» «Точки».