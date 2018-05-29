Уральских производителей спрятали от ЧМ-2018

С приближением даты проведения Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге надежда для местных предпринимателей подзаработать на мундиале становится все призрачнее. Как следует из требований Международной федерации футбола (FIFA), вся реклама компаний, которые являются конкурентами спонсоров ЧМ-2018, должна быть убрана в двухкилометровой зоне Центрального стадиона. В магазинах и заведениях общепита продукция конкурентов не должна попадаться потребителям на глаза.О предварительных итогах подготовки бизнеса к мундиалю 29 мая 2018 года рассказала председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Елена Чернышева на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.Как следует из ее доклада, под особый контроль попали в общей сложности 1 тыс. 568 объектов торговли и общепита. Большая часть из них расположена в зоне притяжения Центрального стадиона — 1,3 тыс. торговых точек. Остальные распределены по гостевому маршруту клиентских групп FIFA.Для работы во время ЧМ-2018 все магазины (стационарные и нестационарные), а также заведения общепита, находящиеся в зоне арены, должны получить аккредитацию. С этим, согласно отчету Е. Чернышевой, у предпринимателей особых проблем нет. К настоящему времени разрешение на работу в период мундиаля получили 1 тыс. 322 объекта. В теории, как пояснила глава комитета по товарному рынку, на территорию вокруг Центрального стадиона могут зайти новые предприниматели. Однако в случае с нестационарными объектами все упирается в схему размещения, составленную горадминистрацией. Там давно уже нет мест для новых киосков.Гораздо интересней дела обстоят с рекламой в период Чемпионата мира. Согласно требованиям оргкомитета, на весь период мундиаля в двухкилометровой зоне Центрального стадиона должна быть убрана реклама конкурентов — спонсоров FIFA. Вместе с тем организация не предоставила администрации города каких-либо критериев для определения посторонних компаний.«Мы не получили ответа, кто является конкурентом спонсоров FIFA, поэтому придумывали сами», — пояснила глава комитета по товарному рынку.Впоследствии в разговоре с журналистами она пояснила, что сотрудники городской и районных администраций фотографировали зону вокруг Центрального стадиона и отправляли на согласование с FIFA. Еще одним требованием является запрет на появление новой рекламы.Подобные требования предъявлены к торговым залам магазинов, автоцентров (в зону притяжения попадает как минимум один) и других предприятий торговли.«Они (оргкомитет — прим. ред.) просили нас делать фотографии торгового зала, чтобы на первом месте они видели продукцию спонсоров — она должна быть на самом привлекательном месте. Но главное, чтобы конкуренты не были выпячены на передний план», — отметила Елена Чернышева.По ее словам, данное правило будет действовать на протяжении всего времени проведения мундиаля в России. Таким образом, если покупатель приходит в продуктовый магазин, то ему сразу должна бросаться в глаза продукция спонсоров FIFA. В автоцентрах на виду должны быть выставлены автомобили партнеров международной федерации.Продукция конкурентов, в свою очередь, должна занимать в торговом зале самые неприметные позиции. То же самое относится и к транспортным средствам или другим видам товаров.Елена Чернышева отметила, что ограничения распространены на всех конкурентов без исключения, будь это транснациональная компания или местный производитель. Согласно официальному списку главных и второстепенных спонсоров FIFA, ни одного свердловского предприятия там нет. Соответственно, и продукция уральских производителей пройдет мимо болельщиков, основная масса которых будет сконцентрирована в двухкилометровой зоне Центрального стадиона. Ожидать того, что гости будут задерживаться в Екатеринбурге больше, чем на день после матча, также не следует.