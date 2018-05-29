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В Ирбите экс-сотрудницу управления соцзащиты приговорили к 1,5 годам лишения свободы за присвоение средств маткапитала

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Ирбите осудили экс-сотрудницу управления соцзащиты Елену Бернатову за присвоение средств материнского областного капитала.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемая в течение 2016 года, используя свое служебное положение, дважды оформляла фиктивные документы о приобретении за счет средств областного материнского капитала земельных участков.



«Имея доступ к служебной информации, подсудимая подбирала женщин, которым полагался областной материнский капитал, после чего изготавливала фиктивные документы на право распоряжения данными средствами», — говорится в сообщении.



Так, при установленном размере областного материнского капитала в сумме свыше 121 тыс. руб. земельные участки приобретались подсудимой за обговоренную с продавцами сумму в 20 тыс. руб. Указанную разницу в стоимости земельного участка Е. Бурнатова присваивала себе.



При этом женщины, которым полагался материнский капитал, не подозревали о совершаемых сделках, а узнали о том, что они якобы уже распорядились этими средствами материнского капитала после того, как обратились в управление с соответствующими заявлениями.



После возбуждения уголовного дела в марте 2017 года обвиняемая уволилась по собственному желанию.



Ирбитский районный суд признал Е. Бурнатову виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



Согласно приговору ей назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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