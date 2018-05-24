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В Свердловской области на 24-25 мая вновь объявили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Свердловской области 24-25 мая 2018 года синоптики вновь прогнозируют штормовой ветер до 25 м/сек и более. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«Предупреждение об опасном метеоявлении направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды», — говорится в сообщении.



Напомним, что 20 мая 2018 года из-за шквалистого ветра было нарушено электроснабжение в 33 муниципалитетах Свердловской области. В наибольшей степени от стихии пострадали Артинский, Сысертский, Белоярский, Невьянский, Пышминский, Камышловский, Талицкий, Артемовский, Тавдинский городские округа, Первоуральск, Ревда, Михайловский и Красноуфимский районы, Ирбит и Сухой Лог.

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